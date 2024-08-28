Вследствие обстрелов Никопольщины повреждены дома, магазины, кафе и ЛЭП, в Кривом Роге продолжается разбор конструкций на СТО. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские войска в течение 28 августа атаковали Никопольский район Днепропетровской области из артиллерии и БпЛА.
Об этом рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, под обстрелами находились Никополь, Мировская, Марганецкая и Покровская громады.
В результате обстрелов загорелись дом и хозяйственная постройка - огонь спасатели потушили. Повреждены также 3 многоэтажки и 9 частных домов, гараж и авто. Изуродованы магазины, кафе, стоматологический кабинет, газопроводы и линии электропередач.
Кроме того, он отметил, что на СТО в Кривом Роге продолжают разбирать разбитые конструкции. По уточненным данным, там повреждены еще одно учебное заведение, общежитие и АЗС.
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