Вследствие обстрелов Никопольщины повреждены дома, магазины, кафе и ЛЭП, в Кривом Роге продолжается разбор конструкций на СТО. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские войска в течение 28 августа атаковали Никопольский район Днепропетровской области из артиллерии и БпЛА.

Об этом рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, под обстрелами находились Никополь, Мировская, Марганецкая и Покровская громады.

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В результате обстрелов загорелись дом и хозяйственная постройка - огонь спасатели потушили. Повреждены также 3 многоэтажки и 9 частных домов, гараж и авто. Изуродованы магазины, кафе, стоматологический кабинет, газопроводы и линии электропередач.







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Кроме того, он отметил, что на СТО в Кривом Роге продолжают разбирать разбитые конструкции. По уточненным данным, там повреждены еще одно учебное заведение, общежитие и АЗС.