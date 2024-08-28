Оккупанты всю ночь обстреливали Никопольщину: повреждена инфраструктура
Оккупанты продолжают наносить удары по Никопольщине Днепропетровской области. Агрессор атаковал район с вечера и до утра 28 августа.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, враг применял тяжелую артиллерию и РСЗО "Град". Бил дронами-камикадзе и сбросил снаряд с БпЛА.
"Целился по Никополю, Марганецкой и Червоногригорьевской громадам. Повреждена инфраструктура, нежилое здание и спортклуб. Уничтожена хозяйственная постройка. Произошел пожар. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, 27 августа из-за вражеского обстрела в Марганце Никопольского района Днепропетровской области погиб человек.
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нормальних, кловани їбучі, - вони знають що робити....
щє є час...