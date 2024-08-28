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Оккупанты всю ночь обстреливали Никопольщину: повреждена инфраструктура

Обстріли Нікопольщини

Оккупанты продолжают наносить удары по Никопольщине Днепропетровской области. Агрессор атаковал район с вечера и до утра 28 августа.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, враг применял тяжелую артиллерию и РСЗО "Град". Бил дронами-камикадзе и сбросил снаряд с БпЛА.

"Целился по Никополю, Марганецкой и Червоногригорьевской громадам. Повреждена инфраструктура, нежилое здание и спортклуб. Уничтожена хозяйственная постройка. Произошел пожар. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Также смотрите: До трех возросло число погибших в Кривом Роге. Никопольщину оккупанты атаковали почти 20 раз. ФОТОрепортаж

Как сообщалось, 27 августа из-за вражеского обстрела в Марганце Никопольского района Днепропетровской области погиб человек.

Автор: 

обстрел (26982) Никополь (1008) Днепропетровская область (3920)


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позвіть Пастора, довбні зелені, позвіть
нормальних, кловани їбучі, - вони знають що робити....
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28.08.2024 08:14 Ответить
так - ви всі сядете, декотрі на пожизняк і це буде справедливо!
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28.08.2024 08:17 Ответить
Пастор після яника країну з лайна витягнув і після вас, пістонів - піонерів, зеленого лайна, теж витягне...
щє є час...
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28.08.2024 08:20 Ответить
 
 