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Новини
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Окупанти всю ніч обстрілювали Нікопольщину: пошкоджено інфраструктуру

Обстріли Нікопольщини

Окупанти продовжують завдавати ударів по Нікопольщині Дніпропетровської області. Агресор атакував район від вечора й до ранку 28 серпня.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ворог застосовував важку артилерію та РСЗВ "Град". Бив дронами-камікадзе і скинув снаряд з БпЛА.

"Цілив по Нікополю, Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Пошкоджено інфраструктуру, нежитлову будівлю і спортклуб. Знищена господарська споруда. Сталася пожежа. Загиблих і постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: До трьох зросла кількість загиблих у Кривому Розі. Нікопольщину окупанти атакували майже 20 разів. ФОТОрепортаж

Як повідомлялося, 27 серпня через ворожий обстріл у Марганці Нікопольського району на Дніпропетровщині загинула людина.

Автор: 

обстріл (28303) Нікополь (1178) Дніпропетровська область (3695)


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позвіть Пастора, довбні зелені, позвіть
нормальних, кловани їбучі, - вони знають що робити....
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28.08.2024 08:14 Відповісти
так - ви всі сядете, декотрі на пожизняк і це буде справедливо!
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28.08.2024 08:17 Відповісти
Пастор після яника країну з лайна витягнув і після вас, пістонів - піонерів, зеленого лайна, теж витягне...
щє є час...
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28.08.2024 08:20 Відповісти
 
 