Окупанти всю ніч обстрілювали Нікопольщину: пошкоджено інфраструктуру
Окупанти продовжують завдавати ударів по Нікопольщині Дніпропетровської області. Агресор атакував район від вечора й до ранку 28 серпня.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, ворог застосовував важку артилерію та РСЗВ "Град". Бив дронами-камікадзе і скинув снаряд з БпЛА.
"Цілив по Нікополю, Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Пошкоджено інфраструктуру, нежитлову будівлю і спортклуб. Знищена господарська споруда. Сталася пожежа. Загиблих і постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, 27 серпня через ворожий обстріл у Марганці Нікопольського району на Дніпропетровщині загинула людина.
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нормальних, кловани їбучі, - вони знають що робити....
щє є час...