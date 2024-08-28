Окупанти всю ніч обстрілювали Нікопольщину: пошкоджено інфраструктуру

Окупанти продовжують завдавати ударів по Нікопольщині Дніпропетровської області. Агресор атакував район від вечора й до ранку 28 серпня.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ворог застосовував важку артилерію та РСЗВ "Град". Бив дронами-камікадзе і скинув снаряд з БпЛА.

"Цілив по Нікополю, Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Пошкоджено інфраструктуру, нежитлову будівлю і спортклуб. Знищена господарська споруда. Сталася пожежа. Загиблих і постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, 27 серпня через ворожий обстріл у Марганці Нікопольського району на Дніпропетровщині загинула людина.