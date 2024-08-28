Унаслідок обстрілів Нікопольщини пошкоджено будинки, магазини, кафе та ЛЕП, у Кривому Розі триває розбір конструкцій на СТО. ФОТОрепортаж
Російські війська упродовж 28 серпня атакували Нікопольський район Дніпропетровської області з артилерії та БпЛА.
Про це розповів голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, під обстрілами перебували Нікополь, Мирівська, Марганецька та Покровська громади.
Унаслідок обстрілів зайнялися будинок та господарська споруда – вогонь рятувальники загасили. Пошкоджено також 3 багатоповерхівки і 9 приватних осель, гараж і авто. Понівечені магазини, кафе, стоматологічний кабінет, газогони та лінії електропередач.
Крім того, він зазначив, що на СТО у Кривому Розі продовжують розбирати потрощені конструкції. За уточненими даними, там пошкоджені ще один навчальний заклад, гуртожиток і АЗС.
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