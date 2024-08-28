Унаслідок обстрілів Нікопольщини пошкоджено будинки, магазини, кафе та ЛЕП, у Кривому Розі триває розбір конструкцій на СТО. ФОТОрепортаж

Російські війська упродовж 28 серпня атакували Нікопольський район Дніпропетровської області з артилерії та БпЛА.

Про це розповів голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, під обстрілами перебували Нікополь, Мирівська, Марганецька та Покровська громади.

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Унаслідок обстрілів зайнялися будинок та господарська споруда – вогонь рятувальники загасили. Пошкоджено також 3 багатоповерхівки і 9 приватних осель, гараж і авто. Понівечені магазини, кафе, стоматологічний кабінет, газогони та лінії електропередач.







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Крім того, він зазначив, що на СТО у Кривому Розі продовжують розбирати потрощені конструкції. За уточненими даними, там пошкоджені ще один навчальний заклад, гуртожиток і АЗС.