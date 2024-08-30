Рашисти пошкодили промислове підприємство на Дніпропетровщині, - ОВА
Російські загарбники у ніч на 30 серпня пошкодили промислове підприємство у Марганецькій громаді Дніпропетровської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили голова ОВА Сергій Лисак та голова облради Микола Лукашук у Telegram.
"4 "Шахеди" збили над областю оборонці цієї ночі. Продовжувалися атаки на Нікопольщину. Ворог бив з важкої артилерії, застосовував дрони-камікадзе та скидав боєприпаси з БпЛА. А ще обстрілював з РСЗВ "Град", - зазначив Лисак.
Під ударом росіян були Нікополь та Марганецька громада.
Лукашук уточнив, що промислове підприємство пошкодили у Марганецькій громаді. Усі наслідки ще уточнюються.
В інших громадах області ніч минула без обстрілів.
Зазначається, що люди не постраждали.
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