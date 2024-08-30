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Рашисти пошкодили промислове підприємство на Дніпропетровщині, - ОВА

Окупанти пошкодили підприємство на Дніпропетровщині

Російські загарбники у ніч на 30 серпня пошкодили промислове підприємство у Марганецькій громаді Дніпропетровської області

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили голова ОВА Сергій Лисак та голова облради Микола Лукашук у Telegram.

"4 "Шахеди" збили над областю оборонці цієї ночі. Продовжувалися атаки на Нікопольщину. Ворог бив з важкої артилерії, застосовував дрони-камікадзе та скидав боєприпаси з БпЛА. А ще обстрілював з РСЗВ "Град", - зазначив Лисак.

Під ударом росіян були Нікополь та Марганецька громада.

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Лукашук уточнив, що промислове підприємство пошкодили у Марганецькій громаді. Усі наслідки ще уточнюються.

В інших громадах області ніч минула без обстрілів.

Зазначається, що люди не постраждали.

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обстріл (28339) Нікополь (1181) Дніпропетровська область (3697)


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