Рашисти пошкодили промислове підприємство на Дніпропетровщині, - ОВА

Російські загарбники у ніч на 30 серпня пошкодили промислове підприємство у Марганецькій громаді Дніпропетровської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили голова ОВА Сергій Лисак та голова облради Микола Лукашук у Telegram.

"4 "Шахеди" збили над областю оборонці цієї ночі. Продовжувалися атаки на Нікопольщину. Ворог бив з важкої артилерії, застосовував дрони-камікадзе та скидав боєприпаси з БпЛА. А ще обстрілював з РСЗВ "Град", - зазначив Лисак.

Під ударом росіян були Нікополь та Марганецька громада.

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Лукашук уточнив, що промислове підприємство пошкодили у Марганецькій громаді. Усі наслідки ще уточнюються.

В інших громадах області ніч минула без обстрілів.

Зазначається, що люди не постраждали.

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