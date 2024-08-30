Рашисты повредили промышленное предприятие на Днепропетровщине, - ОВА
Российские захватчики в ночь на 30 августа повредили промышленное предприятие в Марганецкой громаде Днепропетровской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили председатель ОВА Сергей Лысак и председатель облсовета Николай Лукашук в Telegram.
"4 "Шахеды" сбили над областью защитники этой ночью. Продолжались атаки на Никопольщину. Враг бил из тяжелой артиллерии, применял дроны-камикадзе и сбрасывал боеприпасы с БпЛА. А еще обстреливал из РСЗО "Град", - отметил Лысак.
Под ударом россиян были Никополь и Марганецкая громада.
Лукашук уточнил, что промышленное предприятие повредили в Марганецкой громаде. Все последствия еще уточняются.
В других громадах области ночь прошла без обстрелов.
Отмечается, что люди не пострадали.
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