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Рашисты повредили промышленное предприятие на Днепропетровщине, - ОВА

Окупанти пошкодили підприємство на Дніпропетровщині

Российские захватчики в ночь на 30 августа повредили промышленное предприятие в Марганецкой громаде Днепропетровской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили председатель ОВА Сергей Лысак и председатель облсовета Николай Лукашук в Telegram.

"4 "Шахеды" сбили над областью защитники этой ночью. Продолжались атаки на Никопольщину. Враг бил из тяжелой артиллерии, применял дроны-камикадзе и сбрасывал боеприпасы с БпЛА. А еще обстреливал из РСЗО "Град", - отметил Лысак.

Под ударом россиян были Никополь и Марганецкая громада.

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Лукашук уточнил, что промышленное предприятие повредили в Марганецкой громаде. Все последствия еще уточняются.

В других громадах области ночь прошла без обстрелов.

Отмечается, что люди не пострадали.

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обстрел (27016) Никополь (1012) Днепропетровская область (3924)


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