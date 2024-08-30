Оккупанты били по Никопольщине из артиллерии и БпЛА: четверо пострадавших, повреждена пожарная часть, музей, админздание, предприятие и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ

Враг в течение дня забрасывал Никопольский район Днепропетровской области боеприпасами с БпЛА и бил по району из артиллерии.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, под ударами находились Никополь, Марганецкая и Червоногригорьевская громады.

В результате обстрелов пострадали три женщины и 52-летний мужчина. Все будут лечиться дома.

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Кроме того, возникло несколько возгораний. Горела сухая трава, огонь уже потушили. Повреждены пожарная часть, музей, админздание, транспортное предприятие, линия электропередач.

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Также разбиты 15 частных домов, с десяток хозяйственных построек, одна - уничтожена. Погибло 20 голов домашней птицы.



Сообщается, что на остальной территории области было спокойно.







Напомним, ранее сообщалось, что россияне атаковали Червоногригорьевскую громаду на Днепропетровщине, в результате чего пострадали три человека.