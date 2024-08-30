Оккупанты били по Никопольщине из артиллерии и БпЛА: четверо пострадавших, повреждена пожарная часть, музей, админздание, предприятие и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ
Враг в течение дня забрасывал Никопольский район Днепропетровской области боеприпасами с БпЛА и бил по району из артиллерии.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, под ударами находились Никополь, Марганецкая и Червоногригорьевская громады.
В результате обстрелов пострадали три женщины и 52-летний мужчина. Все будут лечиться дома.
Кроме того, возникло несколько возгораний. Горела сухая трава, огонь уже потушили. Повреждены пожарная часть, музей, админздание, транспортное предприятие, линия электропередач.
Также разбиты 15 частных домов, с десяток хозяйственных построек, одна - уничтожена. Погибло 20 голов домашней птицы.
Сообщается, что на остальной территории области было спокойно.
Напомним, ранее сообщалось, что россияне атаковали Червоногригорьевскую громаду на Днепропетровщине, в результате чего пострадали три человека.
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