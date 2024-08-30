Рашисты обстреляли пожарную часть Никополя. ФОТОрепортаж

Утром российские войска атаковали пожарно-спасательную часть города Никополь Днепропетровской области.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

Оккупанты трижды атаковали спасателей, в результате чего были повреждены ворота здания пожарного депо, крыша складского здания и спасательная лодка.

Отмечается, что никто из личного состава ГСЧС не пострадал.

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