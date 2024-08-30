Рашисти обстріляли пожежну частину Нікополя. ФОТОрепортаж

Вранці російські війська атакували пожежно-рятувальну частину міста Нікополь на Дніпропетровщині.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

Окупанти тричі атакували рятувальників, внаслідок чого було пошкоджено ворота будівлі пожежного депо, дах складської будівлі та рятувальний човен.

Зазначається, що ніхто з особового складу ДСНС не постраждав.

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