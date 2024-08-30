Рашисти обстріляли пожежну частину Нікополя. ФОТОрепортаж
Вранці російські війська атакували пожежно-рятувальну частину міста Нікополь на Дніпропетровщині.
Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
Окупанти тричі атакували рятувальників, внаслідок чого було пошкоджено ворота будівлі пожежного депо, дах складської будівлі та рятувальний човен.
Зазначається, що ніхто з особового складу ДСНС не постраждав.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль