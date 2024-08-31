Россияне били по Никопольщине из артиллерии, дронами-камикадзе и сбрасывали боеприпасы из БпЛА: пострадала женщина, повреждена гражданская инфраструктура. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 31 августа враг атаковал Никопольский район Днепропетровской области. Бил артиллерией и дронами-камикадзе. Сбрасывал боеприпасы с БпЛА.

Об этом рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

В частности, ночью россияне били из артиллерии по Никополю и Марганцу. Пострадала 58-летняя женщина. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В результате обстрелов повреждены 7 многоэтажек и 4 частных дома, хозяйственная постройка. Также повреждены админздание, магазины, салон красоты, агентство недвижимости, стоматологический кабинет, автобусная остановка. А еще медучреждение и лицей. Задело линии электропередач и газопровод.

На утро агрессор ударил по Никополю, Марганецкой и Червоногригорьевской громадам. Применил БпЛА и артиллерию.

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Кроме того, в течение дня россияне продолжали обстрелы Никополя, Червоногригорьевской и Марганецкой громады. Повреждены две АЗС.

По уточненной информации, из-за утреннего удара в районе изуродованы 3 частных дома и хозяйственная постройка.