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Батько знищеного в Україні бурята Чипеєва теж пішов воювати і був ліквідований ще до того, як труп сина вивезли з фронту. ФОТО

На фронті в Україні було ліквідовано Василя та Олександра Чипеєвих - сина і батька родом із Кяхти ( Бурятія).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Люди Байкала". 

До того ж, як зазначається, батько, 49-річний Олександр Чипеєв, приєднався до лав окупантів після отримання звістки про знищення сина, однак сам був ліквідований в Україні ще до того, як тіло його сина Василя змогли вивезти з фронту.

Окупанти Василь та Олександр Чипеєві

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28-річний Василь Чипеєв потрапив на фронт у травні 2023 року, а вже у серпні того ж року він був ліквідований. Поховали окупанта 13 вересня 2024 року.

Його батько Олександр Чипеєв пішов на війну у жовтні 2023 року. На початку грудня того ж року його ліквідували, поховали Чипеєва-старшого під Новий рік - 31 грудня.

Автор: 

армія рф (17516) ліквідація (3973) Бурятія (40)


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Топ коментарі
+41
два дєбіла ето...
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15.09.2024 08:53
+35
Чіп і Дейл спєшат на помощь.
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15.09.2024 08:53
+34
Сімейні традиції по кацапські
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15.09.2024 08:54
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Два Керила, два дебіла👍🏻
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15.09.2024 23:12 Відповісти
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