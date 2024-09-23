Рашисти гатили по 4 районах Донеччини: є жертви та руйнування. ФОТО

Минулої доби, 22 вересня 2024 року, війська РФ інтенсивно обстрілювали територію Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Волноваський район

У Новоукраїнці Вугледарської громади загинула людина, пошкоджено будинок.

Покровський район

У Кураховому обстріляні приватний сектор, багатоповерхова забудова і промзона, у Гірнику пошкоджено приватні будинки. У Мирнограді загинули 2 людини.

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Краматорський район

За даними ОВА, у Торському Лиманської громади пошкоджено адмінбудівлю. У Миколаївці поранено людину, пошкоджено 3 багатоповерхівки і адмінбудівлю. В Олексієво-Дружківці пошкоджено підприємство. У Слов'янську поранено 3 людини, пошкоджено 72 приватні будинки. У Костянтинівці пошкоджено 2 багатоповерхівки, 2 приватні будинки, 2 інфраструктурні об'єкти. У Краматорську поранено 6 людей, пошкоджено 4 будинки і 2 автомобілі.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 2 будинки. У Часовоярській громаді пошкоджені 2 багатоповерхівки і 9 приватних будинків.





