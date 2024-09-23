РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6650 посетителей онлайн
Новости Фото Война
749 0

Рашисты били по 4 районам Донетчины: есть жертвы и разрушения. ФОТО

За прошедшие сутки, 22 сентября 2024 года, войска РФ интенсивно обстреливали территорию Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Волновахский район

В Новоукраинке Угледарской громады погиб человек, поврежден дом.

Покровский район

В Курахово обстреляны частный сектор, многоэтажная застройка и промзона, в Горняке повреждены частные дома. В Мирнограде погибли 2 человека.

Также читайте: Враг имеет продвижение возле ряда населенных пунктов Донетчины, - DeepState. КАРТА

Краматорский район

По данным ОГА, в Торском Лиманской громады повреждено админздание. В Николаевке ранен человек, повреждены 3 многоэтажки и админздание. В Алексеево-Дружковке повреждено предприятие. В Славянске ранены 3 человека, повреждены 72 частных дома. В Константиновке повреждены 2 многоэтажки, 2 частных дома, 2 инфраструктурных объекта. В Краматорске ранены 6 человек, повреждены 4 дома и 2 автомобиля.

Бахмутский район

В Северске повреждены 2 дома. В Часовоярской громаде повреждены 2 многоэтажки и 9 частных домов.

наслідки обстрілів Донеччини
наслідки обстрілів Донеччини
наслідки обстрілів Донеччини

Автор: 

обстрел (27366) Донецкая область (9767)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 