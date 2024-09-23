Рашисты били по 4 районам Донетчины: есть жертвы и разрушения. ФОТО

За прошедшие сутки, 22 сентября 2024 года, войска РФ интенсивно обстреливали территорию Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Волновахский район

В Новоукраинке Угледарской громады погиб человек, поврежден дом.

Покровский район

В Курахово обстреляны частный сектор, многоэтажная застройка и промзона, в Горняке повреждены частные дома. В Мирнограде погибли 2 человека.

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Краматорский район

По данным ОГА, в Торском Лиманской громады повреждено админздание. В Николаевке ранен человек, повреждены 3 многоэтажки и админздание. В Алексеево-Дружковке повреждено предприятие. В Славянске ранены 3 человека, повреждены 72 частных дома. В Константиновке повреждены 2 многоэтажки, 2 частных дома, 2 инфраструктурных объекта. В Краматорске ранены 6 человек, повреждены 4 дома и 2 автомобиля.

Бахмутский район

В Северске повреждены 2 дома. В Часовоярской громаде повреждены 2 многоэтажки и 9 частных домов.





