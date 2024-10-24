138 українських військовослужбовців завершили навчальну програму з розмінування, реалізовану канадською організацією Mriya Aid. ФОТОрепортаж

Цього тижня п'ята група українських військовослужбовців завершила 5-тижневий курс навчання за Міжнародними стандартами протимінної діяльності (МСПМД) зі знешкодження вибухонебезпечних предметів (ЗВНП) у Навчальному центрі протимінної діяльності в Косово. Таким чином, загальна кількість українців, які пройшли навчання за програмою "Мрія Ейд" зі знешкодження боєприпасів досягла 138 осіб.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

МСПМД (IMAS) - це міжнародний золотий стандарт сертифікації у сфері гуманітарного розмінування, який забезпечує узгодженість практик для впровадження та підвищення безпеки та ефективності протимінної діяльності в різних контекстах.

"Ми працюємо над тим, щоб українські фахівці з розмінування поверталися додому до своїх родин живими і неушкодженими наприкінці кожного робочого дня або після завершення ротації. Кожен навчальний курс рятує життя та зменшує кількість нещасних випадків", - зазначила генеральний директор і голова правління "Мрія Ейд" Леся Грейнджер.





Минулого тижня група з дев'яти українських саперів повернулася в Україну разом з 15 іншими українськими фахівцями з розмінування, щоб безпечно та надійно знаходити та вилучати боєприпаси, що не вибухнули, з інфраструктури, будівель, полів, лісів та населених пунктів по всій Україні. Ця група з дев'яти саперів є вже п'ятою, яка цього року пройшла навчання і сертифікацію за стандартами МСПМД (IMAS) у Навчальному центрі протимінної діяльності в Косово.. До цієї групи 46 українських саперів закінчили навчання в середині вересня, 33 - наприкінці липня, ще 31 - у травні та 19 - у квітні успішно завершили навчальну програму.

Ця остання група отримала сертифікат 3-го рівня МСПМД (IMAS). Попередні чотири групи, які навчалися з березня по вересень, завершили навчання та отримали сертифікат МСПМД (IMAS) 2-го рівня.

Загалом 138 військовослужбовців Збройних сил України та державних служб, які займаються знешкодженням вибухонебезпечних предметів, завершили сертифікаційну програму МСПМД (IMAS) 2024, організовану "Mriya Aid".Серед цих випускників - 11 жінок.





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Підтримка та тісна співпраця з Головним управлінням протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки Національного агентства з питань протимінної діяльності Міністерства оборони України була незамінною для цієї програми навчання та оснащення з розмінування.

Цей проект є найбільшою навчальною програмою з гуманітарного розмінування, організованою "Мрією Ейд" за останні три роки. Mriya Aid була заснована на початку березня 2022 року канадськими фахівцями у сфері оборони, безпеки та управління. Команда Mriya Aid зосереджується на підтримці українських військових та екстрених служб для забезпечення виживання як на індивідуальному рівні на фронті, так і на соціальному рівні через медичну інфраструктуру та розмінування в громадах, що постраждали від війни.

В рамках програми "Навчи та оснасти" Mriya Aid українські сапери, які успішно завершили курси та склали сертифікаційні іспити на рівень 2 рівень (IMAS), отримали також засоби індивідуального захисту, міношукачі та набори інструментів для проведення операцій з розмінування по всій території України.