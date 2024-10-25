Доба на Херсонщині: ворог бив по критичній інфраструктурі, житлових кварталах. Зранку атакував середмістя Херсону. ФОТО

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Херсон, Софіївка, Берислав, Зеленівка, Томина Балка, Нововоронцовка, Чорнобаївка, Лозове, Комишани, Новодмитрівка, Качкарівка, Розлив, Білозерка, Велетенське, Станіслав, Олександрівка, Кізомис, Антонівка, Томарине, Дар'ївка, Інгулець, Бургунка, Придніпровське, Садове, Інженерне та Новотягинка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Російські військові поцілили по критичній інфраструктурі, вежі стільникового зв'язку, житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкоджено гуртожиток, багатоповерхівку та 32 приватні будинки. Також окупанти понівечили цивільні автівки", - йдеться в повідомленні.

Через російську агресію 5 людей дістали поранення.

Зранку 25 жовтня окупанти атакували середмістя Херсону.

"Під ударом опинився багатоквартирний будинок. Внаслідок атаки дістали тілесні ушкодження двоє людей - жінка 64 років та 72-річний чоловік. В обох постраждалих вибухова травма. У жінки також уламкові поранення ніг. У чоловіка - контузія та черепно-мозкова травма", - повідомив начальник МВА Роман Мрочко.

Бригада "швидкої" надала обом потерпілим меддопомогу на місці.

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