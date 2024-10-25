Воїни 44 ОАБр пишуть радіодиктант в школі на Курщині. ФОТО ДНЯ

Воїни 44 окремої артилерійської бригади приєдналися до написання Радіодиктанту національної єдності, перебуваючи у Курській області РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне фото оприлюднив СтратКом ЗСУ.





У бригаді розповіли, що захисники традиційно третій рік поспіль пишуть Радіодиктант національної єдності.

"На вогневих позиціях, біля гармат, бойових машин, на пунктах управління, навіть у шпиталі! І щороку він по-своєму особливий", - зазначили вони.

"Сьогодні милозвучне та мелодійне українське слово, майстерно згенероване сучасною українською письменницею, поетесою та літературознавицею Оксаною Стефанівною Забужко у трепетний текст, дзвінко зазвучало з гучномовців радіоприймачів та ноутбуків у всіх районах, де наші воїни-артилеристи виконують бойові завдання, а вони складно записали його на папері. Трохи нагадує, як свяченою водою виганяють нечисту силу, так і наші воїни, українським словом виганяють мо©к@&©ьку нечисть .

І, так, нашого Українського голосу більше нікому й ніколи не вимкнути й не заглушити. Мова має значення, мова – це зброя, зброя нашої Перемоги. Слава Україні!!!" - додали захисники.

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