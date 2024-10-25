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Воїни 44 ОАБр пишуть радіодиктант в школі на Курщині. ФОТО ДНЯ

Воїни 44 окремої артилерійської бригади приєдналися до написання Радіодиктанту національної єдності, перебуваючи у Курській області РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне фото оприлюднив СтратКом ЗСУ.

Воїни 44 ОАБр писали диктант національної єдності в Суджанському районі Курської області РФ
Воїни 44 ОАБр писали диктант національної єдності в Суджанському районі Курської області РФ

У бригаді розповіли, що захисники традиційно третій рік поспіль пишуть Радіодиктант національної єдності.

"На вогневих позиціях, біля гармат, бойових машин, на пунктах управління, навіть у шпиталі! І щороку він по-своєму особливий", - зазначили вони.

"Сьогодні милозвучне та мелодійне українське слово, майстерно згенероване сучасною українською письменницею, поетесою та літературознавицею Оксаною Стефанівною Забужко у трепетний текст, дзвінко зазвучало з гучномовців радіоприймачів та ноутбуків у всіх районах, де наші воїни-артилеристи виконують бойові завдання, а вони складно записали його на папері. Трохи нагадує, як свяченою водою виганяють нечисту силу, так і наші воїни, українським словом виганяють 👊 мо©к@&©ьку нечисть🧟‍♂️👺.

І, так, нашого Українського голосу більше нікому й ніколи не вимкнути й не заглушити. Мова має значення, мова – це зброя, зброя нашої Перемоги. Слава Україні!!!" - додали захисники.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Розрахунки 44-ї ОАБр знищують артилерію окупантів на прихованих позиціях. ВIДЕО

Автор: 

диктант (16) 44 артилерійська бригада (37) Курськ (1165)


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Топ коментарі
+10
Боже яка душевна сцена. Просто мить сердечного задоволення
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25.10.2024 15:46 Відповісти
+6
12 балів уже ставлю , незалежно від результату написання.....
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25.10.2024 15:52 Відповісти
+5
Блін, забув уточнити, що йозиг був у трусіках!
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25.10.2024 15:41 Відповісти
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А-а-а-а-а-а! Усю Любофф к йозегу бандеравци как ісусіка узяли і надругалісь!
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25.10.2024 15:40 Відповісти
Блін, забув уточнити, що йозиг був у трусіках!
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25.10.2024 15:41 Відповісти
Боже яка душевна сцена. Просто мить сердечного задоволення
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25.10.2024 15:46 Відповісти
бач як кацапи до своєї мови ревно відносяться.а хахлам какая разніца.
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25.10.2024 15:50 Відповісти
12 балів уже ставлю , незалежно від результату написання.....
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25.10.2024 15:52 Відповісти
Воїни пишуть в радіоактивній школі Суджі
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25.10.2024 15:53 Відповісти
тому кто напишет, пополнят БК?
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25.10.2024 16:13 Відповісти
Кол швидко читати твій нік, то звучить як Лада Веста.Тому мова має значення лапоть.
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25.10.2024 16:21 Відповісти
БК в них є! І почуття гумору є... ! Взагалі, козаки, молодці.... Українці!!!
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25.10.2024 16:21 Відповісти
Послушай, шо говорят про курскую авантюру Лапин, Луценко, Береза, какие там зсу несут потери и как идет снабжение.
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25.10.2024 16:58 Відповісти
Луценко - 1 чи Луценко - 2?
Береза - то береза...
Лапіна слухав , але відписався.....
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25.10.2024 17:01 Відповісти
 
 