Воины 44-й ОАБр пишут радиодиктант в школе на Курщине. ФОТО ДНЯ

Воины 44 отдельной артиллерийской бригады присоединились к написанию Радиодиктанта национального единства, находясь в Курской области РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее фото обнародовал СтратКом ВСУ.





В бригаде рассказали, что защитники традиционно третий год подряд пишут Радиодиктант национального единства.

"На огневых позициях, возле пушек, боевых машин, на пунктах управления, даже в госпитале! И каждый год он по-своему особенный", - отметили они.

"Сегодня благозвучное и мелодичное украинское слово, мастерски сгенерированное современной украинской писательницей, поэтессой и литературоведом Оксаной Стефановной Забужко в трепетный текст, звонко зазвучало из громкоговорителей радиоприемников и ноутбуков во всех районах, где наши воины-артиллеристы выполняют боевые задачи, а они сложно записали его на бумаге. Немного напоминает, как святой водой изгоняют нечистую силу, так и наши воины, украинским словом изгоняют мо©к@&©ьку нечисть .

И, да, нашего Украинского голоса больше никому и никогда не выключить и не заглушить. Язык имеет значение, язык - это оружие, оружие нашей Победы. Слава Украине!!!" - добавили защитники.

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