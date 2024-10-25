Воины 44-й ОАБр пишут радиодиктант в школе на Курщине. ФОТО ДНЯ
Воины 44 отдельной артиллерийской бригады присоединились к написанию Радиодиктанта национального единства, находясь в Курской области РФ.
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее фото обнародовал СтратКом ВСУ.
В бригаде рассказали, что защитники традиционно третий год подряд пишут Радиодиктант национального единства.
"На огневых позициях, возле пушек, боевых машин, на пунктах управления, даже в госпитале! И каждый год он по-своему особенный", - отметили они.
"Сегодня благозвучное и мелодичное украинское слово, мастерски сгенерированное современной украинской писательницей, поэтессой и литературоведом Оксаной Стефановной Забужко в трепетный текст, звонко зазвучало из громкоговорителей радиоприемников и ноутбуков во всех районах, где наши воины-артиллеристы выполняют боевые задачи, а они сложно записали его на бумаге. Немного напоминает, как святой водой изгоняют нечистую силу, так и наши воины, украинским словом изгоняют мо©к@&©ьку нечисть.
И, да, нашего Украинского голоса больше никому и никогда не выключить и не заглушить. Язык имеет значение, язык - это оружие, оружие нашей Победы. Слава Украине!!!" - добавили защитники.
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