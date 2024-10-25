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Новости Фото Война
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Воины 44-й ОАБр пишут радиодиктант в школе на Курщине. ФОТО ДНЯ

Воины 44 отдельной артиллерийской бригады присоединились к написанию Радиодиктанта национального единства, находясь в Курской области РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее фото обнародовал СтратКом ВСУ.

Воїни 44 ОАБр писали диктант національної єдності в Суджанському районі Курської області РФ
Воїни 44 ОАБр писали диктант національної єдності в Суджанському районі Курської області РФ

В бригаде рассказали, что защитники традиционно третий год подряд пишут Радиодиктант национального единства.

"На огневых позициях, возле пушек, боевых машин, на пунктах управления, даже в госпитале! И каждый год он по-своему особенный", - отметили они.

"Сегодня благозвучное и мелодичное украинское слово, мастерски сгенерированное современной украинской писательницей, поэтессой и литературоведом Оксаной Стефановной Забужко в трепетный текст, звонко зазвучало из громкоговорителей радиоприемников и ноутбуков во всех районах, где наши воины-артиллеристы выполняют боевые задачи, а они сложно записали его на бумаге. Немного напоминает, как святой водой изгоняют нечистую силу, так и наши воины, украинским словом изгоняют 👊 мо©к@&©ьку нечисть🧟‍♂️👺.

И, да, нашего Украинского голоса больше никому и никогда не выключить и не заглушить. Язык имеет значение, язык - это оружие, оружие нашей Победы. Слава Украине!!!" - добавили защитники.

Смотрите: Диктант, поразивший в самое сердце: лучшие мемы о радиодиктанте национального единства 2022. ФОТОрепортаж

Автор: 

диктант (23) 44 артиллерийская бригада (37) Курск (1150)


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Топ комментарии
+10
Боже яка душевна сцена. Просто мить сердечного задоволення
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25.10.2024 15:46 Ответить
+6
12 балів уже ставлю , незалежно від результату написання.....
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25.10.2024 15:52 Ответить
+5
Блін, забув уточнити, що йозиг був у трусіках!
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25.10.2024 15:41 Ответить
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А-а-а-а-а-а! Усю Любофф к йозегу бандеравци как ісусіка узяли і надругалісь!
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25.10.2024 15:40 Ответить
Блін, забув уточнити, що йозиг був у трусіках!
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25.10.2024 15:41 Ответить
Боже яка душевна сцена. Просто мить сердечного задоволення
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25.10.2024 15:46 Ответить
бач як кацапи до своєї мови ревно відносяться.а хахлам какая разніца.
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25.10.2024 15:50 Ответить
12 балів уже ставлю , незалежно від результату написання.....
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25.10.2024 15:52 Ответить
Воїни пишуть в радіоактивній школі Суджі
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25.10.2024 15:53 Ответить
тому кто напишет, пополнят БК?
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25.10.2024 16:13 Ответить
Кол швидко читати твій нік, то звучить як Лада Веста.Тому мова має значення лапоть.
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25.10.2024 16:21 Ответить
БК в них є! І почуття гумору є... ! Взагалі, козаки, молодці.... Українці!!!
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25.10.2024 16:21 Ответить
Послушай, шо говорят про курскую авантюру Лапин, Луценко, Береза, какие там зсу несут потери и как идет снабжение.
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25.10.2024 16:58 Ответить
Луценко - 1 чи Луценко - 2?
Береза - то береза...
Лапіна слухав , але відписався.....
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25.10.2024 17:01 Ответить
 
 