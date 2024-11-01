Окупанти атакували "шахедом" багатоповерхівку в Сумах, п’ятеро поранених, серед них вагітна жінка. ФОТОрепортаж (доповнено)

Ввечері п'ятниці, 1 листопада, росіяни атакували "шахедом" місто Суми. Унаслідок влучання ворожого безпілотника є руйнування та пошкодження. Відомо про 5 травмованих.

Про це "Суспільному" повідомив в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар, інформує Цензор.НЕТ.

Наразі на місці влучання російського "шахеда" працюють всі служби.

У Сумській міській раді додали, що всіх постраждалих ушпиталили. Одна людина перебуває у важкому стані, в інших ушкодження середньої тяжкості, серед них вагітна жінка.

Сумська філія "Газмережі" повідомила, що через удар 173 споживачі у Сумах залишилися без газу. Це два багатоквартирні будинки.

Доповнена інформація

За даними прокуратури Сумщини, окупанти атакували "шахедом" житловий квартал Сум близько 19:40. Ворожий безпілотник пошкодив багатоповерхівку.

За попередніми даними, постраждало п'ятеро осіб - дві жінки та три чоловіка.

Проводиться досудове розслідування за фактом порушення ворогом законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

