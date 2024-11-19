Чотири людини постраждали внаслідок обстрілів росіянами Куп’янська. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 19 листопада російська армія завдає ударів по Куп’янську на Харківщині, зокрема із реактивних систем залпового вогню, унаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, унаслідок російських атак зруйновано приватні будинки, пошкоджено багатоповерхові будинки та цивільне підприємство.



Також дві жінки 59 та 47 років зазнали поранень.



Повідомляється, що на місцях працюють всі екстрені служби.

Згодом у Харківській обласній прокуратурі повідомили, що вже о 17:00 ворог знову вдарив по місту. Жінка та чоловік дістали поранень.

Також у місті пошкоджено будинки та господарчі будівлі.

За попередньою інформацією, для ударів окупанти застосували РСЗВ "Град".







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