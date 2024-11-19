УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7035 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
737 2

Чотири людини постраждали внаслідок обстрілів росіянами Куп’янська. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 19 листопада російська армія завдає ударів по Куп’янську на Харківщині, зокрема із реактивних систем залпового вогню, унаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, унаслідок російських атак зруйновано приватні будинки, пошкоджено багатоповерхові будинки та цивільне підприємство.

Також дві жінки 59 та 47 років зазнали поранень.

Повідомляється, що на місцях працюють всі екстрені служби.

Згодом у Харківській обласній прокуратурі повідомили, що вже о 17:00 ворог знову вдарив по місту. Жінка та чоловік дістали поранень.

Також у місті пошкоджено будинки та господарчі будівлі.

За попередньою інформацією, для ударів окупанти застосували РСЗВ "Град".

Наслідки обстрілів Куп'янська 19 листопада
Місце влучання російського снаряда в Куп'янську
Уламки російського боєприпаса

Читайте на "Цензор.НЕТ": Армія РФ вдарила по Харкову: Кількість постраждалих зросла до 10, у важкому стані 18-річний хлопець (оновлено)

Автор: 

обстріл (28486) Куп’янськ (760)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Коли наш підрозділ виводили навесні з Купянська, я кошеня звідти забрав. Зараз такий красень... Несе зі мною службу на Лиманському напрямку.
показати весь коментар
19.11.2024 17:54 Відповісти
Та не чотири людини, а чотири особо або четверо людей.
показати весь коментар
19.11.2024 20:27 Відповісти
 
 