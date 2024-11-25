Переносний тренажер "Безпечне небо" для підготовки зенітних вогневих груп допущено до використання, - Міноборони. ФОТО

Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до використання переносний тренажер "Безпечне небо" для підготовки зенітних вогневих груп.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОУ.

Як зазначається, пристрій інтегрується до зброї, якою користуються зенітники.

Використання тренажера не потребує витрати боєкомплекту. Розрахунки мисливців за ворожими повітряними цілям можуть проводити тренування будь-де", - розповів заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

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Крім того, під час навчання програма дає підказки.

Також є режим приймання заліків та підрахунку балів на кожному проміжному етапі тренування. Так інструктор зможе об’єктивно оцінити навички того, хто навчається, додали у Міноборони.