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ППО Сухопутних військ знищила 178 повітряних цілей ворога, зокрема 129 "Шахедів" та 14 "Ланцетів", - Павлюк. ІНФОГРАФІКА

Підрозділи протиповітряної оборони Сухопутних військ знищили 178 повітряних цілей росіян за минулий тиждень.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, було знищено:

  • БпЛА Shahed-131/136 — 129 од.;
  • БпЛА Орлан 10/30 — 7 од.;
  • БпЛА Zala — 17 од.;
  • БпЛА Supercam — 5 од.;
  • БпЛА "Ланцет" — 14 од.;
  • БпЛА "Молнія" — 6 од.

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Результати роботи ППО Сухопутних військ

Автор: 

ППО (3183) знищення (7216)


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