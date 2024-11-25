ППО Сухопутних військ знищила 178 повітряних цілей ворога, зокрема 129 "Шахедів" та 14 "Ланцетів", - Павлюк. ІНФОГРАФІКА
Підрозділи протиповітряної оборони Сухопутних військ знищили 178 повітряних цілей росіян за минулий тиждень.
Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, було знищено:
- БпЛА Shahed-131/136 — 129 од.;
- БпЛА Орлан 10/30 — 7 од.;
- БпЛА Zala — 17 од.;
- БпЛА Supercam — 5 од.;
- БпЛА "Ланцет" — 14 од.;
- БпЛА "Молнія" — 6 од.
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