Актор Олексій Хільський, який загинув на фронті, знімався у грі S.T.A.L.K.E.R. 2. ФОТО
Актор Олексій Хільський, який загинув на фронті, брав участь у зйомках відеогри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.
Про це повідомила дружина атора Надія Хільська, інформує Цензор.НЕТ .
Олексій зіграв одну з головних ролей у грі.
Олексій Хільський загинув у серпні 2023 року під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку.
Нагадуємо, у титрах гри S.T.A.L.K.E.R. 2 розробники висловили подяку українським воїнам.
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