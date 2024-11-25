Актор Олексій Хільський, який загинув на фронті, знімався у грі S.T.A.L.K.E.R. 2. ФОТО

Актор Олексій Хільський, який загинув на фронті, брав участь у зйомках відеогри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

Про це повідомила дружина атора Надія Хільська, інформує Цензор.НЕТ .

Олексій зіграв одну з головних ролей у грі.

Олексій Хільський загинув у серпні 2023 року під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У бою з окупантами загинув відомий український актор Олексій Хільський. ФОТО

Нагадуємо, у титрах гри S.T.A.L.K.E.R. 2 розробники висловили подяку українським воїнам.