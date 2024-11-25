УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8074 відвідувача онлайн
Новини Фото
14 124 11

Актор Олексій Хільський, який загинув на фронті, знімався у грі S.T.A.L.K.E.R. 2. ФОТО

Актор Олексій Хільський, який загинув на фронті, брав участь у зйомках відеогри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

Про це повідомила дружина атора Надія Хільська, інформує Цензор.НЕТ .

Актор Хільський загинув на фронті

Олексій зіграв одну з головних ролей у грі.

Актор Олексій Хільський на зйомках відеогри S.T.A.L.K.E.R. 2

Олексій Хільський загинув у серпні 2023 року під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку.

Актор Олексій Хільський на зйомках відеогри S.T.A.L.K.E.R. 2

Читайте на "Цензор.НЕТ": У бою з окупантами загинув відомий український актор Олексій Хільський. ФОТО

Актор Олексій Хільський на зйомках відеогри S.T.A.L.K.E.R. 2

Нагадуємо, у титрах гри S.T.A.L.K.E.R. 2 розробники висловили подяку українським воїнам.

Автор: 

актор (143) втрати (4395) відеоігри (6) ігри (21)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+20
показати весь коментар
25.11.2024 22:58
+15
R.I.P
показати весь коментар
25.11.2024 22:44
+12
Царство Небесне Герою!🙏🙏🙏🥺🥀
показати весь коментар
26.11.2024 00:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
R.I.P
показати весь коментар
25.11.2024 22:44 Відповісти
Царство Небесне Герою!🙏🙏🙏🥺🥀
показати весь коментар
26.11.2024 00:18 Відповісти
показати весь коментар
25.11.2024 22:58 Відповісти
Іронічно. Особливо на фоні того що гру "Смута"
показати весь коментар
25.11.2024 23:24 Відповісти
Так кацапи давно намагаються привласнити собі гру Сталкер ще з часів першої частини. Цікаво є хоч щось, що кацап не намагався вкрасти або споганити?
показати весь коментар
26.11.2024 08:04 Відповісти
Ця гра і завжди була розрахована на москалів.І якби не москальська аудиторія,то вона би не була настільки популярна.Те що розробники перевзулися,бо почалася війна в 22 році,не робить її іншою.Просто пісеньок і символіки накидали.Вони спокійно випускали Казакі 3 в 2018 році на москальщині.
показати весь коментар
26.11.2024 10:10 Відповісти
Розрахована була на пост-радянський простір, просто рашка це найбільша його частина.
показати весь коментар
26.11.2024 12:00 Відповісти
Тобто проросійський.Розробники також були саме такі.В них нічого не цокало до 22 року.І якби москаль в 22 році не напав,то спокійно би там гра продавалася.
показати весь коментар
26.11.2024 12:21 Відповісти
Сумно, і туди добило....
показати весь коментар
25.11.2024 23:57 Відповісти
А кого он там играл, лицо знакомое...
показати весь коментар
26.11.2024 00:21 Відповісти
Який світлий чоловік. Дуже шкода. Найкращі під прапором...
показати весь коментар
26.11.2024 03:50 Відповісти
 
 