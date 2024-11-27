Затримано закарпатця, який планував переправити волинянина в Румунію за $3500, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

21-річного жителя Закарпаття, який збирався переправити волинянина в Румунію за $3500, затримали співробітники Держприкордонслужби та поліції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

У ніч на 27 листопада в Закарпатті правоохоронці затримали чоловіка, який намагався переправити громадянина Волині через кордон у Румунію за винагороду у розмірі $3500. Спільна операція оперативно-розшукового відділу "Тячів" Мукачівського прикордонного загону та Тячівського райвідділу поліції завершилася затриманням переправника після отримання ним частини обумовленої суми.

Обшук

Як повідомляється, під час обшуків у будинку та транспортному засобі затриманого були виявлені матеріали, які можуть підтвердити його причетність до організації незаконного переправлення людей. Вилучені предмети стануть доказами у справі.

Підозрюваного було затримано відповідно до ст. 208 КПК України. У разі доведення його вини чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років. Слідчі дії тривають.







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