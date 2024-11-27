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Затримано закарпатця, який планував переправити волинянина в Румунію за $3500, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

21-річного жителя Закарпаття, який збирався переправити волинянина в Румунію за $3500, затримали співробітники Держприкордонслужби та поліції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу. 

У ніч на 27 листопада в Закарпатті правоохоронці затримали чоловіка, який намагався переправити громадянина Волині через кордон у Румунію за винагороду у розмірі $3500. Спільна операція оперативно-розшукового відділу "Тячів" Мукачівського прикордонного загону та Тячівського райвідділу поліції завершилася затриманням переправника після отримання ним частини обумовленої суми.

Обшук

Як повідомляється, під час обшуків у будинку та транспортному засобі затриманого були виявлені матеріали, які можуть підтвердити його причетність до організації незаконного переправлення людей. Вилучені предмети стануть доказами у справі.

Підозрюваного було затримано відповідно до ст. 208 КПК України. У разі доведення його вини чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років. Слідчі дії тривають.

ухилянти
ухилянти
ухилянти

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Автор: 

Держприкордонслужба (5920) ухилянти (868) Закарпатська область (2043)


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О, водник на столе
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27.11.2024 17:10 Відповісти
Для хоробрості. Краще б нашої горілки випив, може не спіймали б
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27.11.2024 17:17 Відповісти
Штрейкбрєхєр сраний, чуть не обвалив ринок заробітку на ухилянтах, туда тобі і дорога.
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27.11.2024 18:47 Відповісти
 
 