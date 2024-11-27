СБУ порушила справи проти 12 адвокатів за допомогу в ухиленні від мобілізації, - "Слідство.Інфо"
Служба безпеки України відкрила 11 кримінальних проваджень проти 12 адвокатів, які допомагали військовозобов’язаним чоловікам уникнути мобілізації та здійснювали підробку документів для їхнього виїзду за кордон.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили журналісти "Слідства.Інфо".
Про це журналістам "Слідства.Інфо" у відповідь на запит повідомила СБУ.
Зазначається, що адвокати, які фігурують у провадженнях СБУ, не просто надавали консультації "ухилянтам" чи мобілізованим, а й вчиняли інші протиправні дії. Зокрема, такі як підробка документів, зловживання впливом, чи незаконне переправлення через державний кордон.
"Як встановило розслідування, окремі з цих адвокатів вступали у злочинну змову з представниками ВЛК, МСЕК, ТЦК для неправомірного оформлення підробних висновків про непридатність до служби, наявність інвалідності тощо", - йдеться у коментарі СБУ.
У відомстві додали, що усі адвокати-фігуранти повідомлені про підозру.
Як нагадали у виданні, журналісти "Слідства.Інфо" дослідили діяльність трьох адвокатів, котрі виїхали з України та з-за кордону консультують охочих ухилитися від призову на військову службу.
Окрім цього, разом з військовослужбовцями з "Армії TV" журналісти під виглядом клієнтів проконсультувалися у цих правників. Деякі з цих адвокатів відверто радять порушувати закон. Наприклад, адвокат Тарас Никифорчук радив під час навчання викинути військову форму та перестрибнути через паркан навчального центру. Юрій Демченко казав, що має "своїх людей", які можуть забрати чоловіка прямо з ТЦК. Адвокати, які працюють в Україні, вважають, що такі поради підштовхують українців порушувати закон.
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А ці адвокати призивного віку та здорові?
... окремі з цих вступали у злочинну змову з представниками ВЛК, МСЕК, ТЦК для неправомірного оформлення підробних висновків про непридатність до служби, наявність інвалідності тощо Джерело:
А коли адвокат в суді захищає,то після суду його як спільника під слідство та в тюрму?
Тоталітаризму та маленького диктатора нам ще не вистачало.
У нас виявляється вже й "надання консультацій адвокатом" - "протиправна дія"!!!
У меня знакомый адвокат и у него тоже есть такая услуга. Его клиент пишет доверенность на сотрудников адвокатской конторы и в случае прессинга в тцк, большой такой дядечка, с юридическим образованием, приходит и забирает клиента из тцк на законных основаниях.
Не вижу в этом ничего противозаконного. Наличие потребности в такой услуге, указывает на беззаконие в тцк, не более того
Не знаю этой кухни, но знаю, что пользуется спросом.
Мне с тцк повезло - я пришёл, подал документы, оплатил штраф и ушёл не тратя ни своё ни их время. Но от знакомых слышал, что это скорее исключение.
Як у Дмитрука, Баканова, Суркісів, та й решти їм подібних чувачків і чувіх, які не стали сидіти у Зє-рьмаківському концтаборі а тихенько чкурнули за бугор.