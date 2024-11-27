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СБУ порушила справи проти 12 адвокатів за допомогу в ухиленні від мобілізації, - "Слідство.Інфо"

Служба безпеки України відкрила 11 кримінальних проваджень проти 12 адвокатів, які допомагали військовозобов’язаним чоловікам уникнути мобілізації та здійснювали підробку документів для їхнього виїзду за кордон.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це повідомили журналісти "Слідства.Інфо".

Про це журналістам "Слідства.Інфо" у відповідь на запит повідомила СБУ.

Зазначається, що адвокати, які фігурують у провадженнях СБУ, не просто надавали консультації "ухилянтам" чи мобілізованим, а й вчиняли інші протиправні дії. Зокрема, такі як підробка документів, зловживання впливом, чи незаконне переправлення через державний кордон.

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"Як встановило розслідування, окремі з цих адвокатів вступали у злочинну змову з представниками ВЛК, МСЕК, ТЦК для неправомірного оформлення підробних висновків про непридатність до служби, наявність інвалідності тощо", - йдеться у коментарі СБУ.

У відомстві додали, що усі адвокати-фігуранти повідомлені про підозру.

Як нагадали у виданні, журналісти "Слідства.Інфо" дослідили діяльність трьох адвокатів, котрі виїхали з України та з-за кордону консультують охочих ухилитися від призову на військову службу.

Окрім цього, разом з військовослужбовцями з "Армії TV" журналісти під виглядом клієнтів проконсультувалися у цих правників. Деякі з цих адвокатів відверто радять порушувати закон. Наприклад, адвокат Тарас Никифорчук радив під час навчання викинути військову форму та перестрибнути через паркан навчального центру. Юрій Демченко казав, що має "своїх людей", які можуть забрати чоловіка прямо з ТЦК. Адвокати, які працюють в Україні, вважають, що такі поради підштовхують українців порушувати закон.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Лікарка на Одещині "допомагала" чоловікам уникати явки в ТЦК через фіктивну госпіталізацію дітей. ФОТО

Автор: 

адвокат (934) ухилянти (868)


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Топ коментарі
+27
А ще адвокати у суді захищають конституційні права громадян! Нечувана наглість!
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27.11.2024 10:52
+23
а скількі справ СБУ відкрило по діверсії зелених наволочей з минами???
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27.11.2024 11:02
+17
держава поклала болта на Конституцію та на права та свободу громадян.
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27.11.2024 10:56
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Адвокатам потрібні адвокати.
А ці адвокати призивного віку та здорові?
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27.11.2024 10:51 Відповісти
і шо, з них сформували окремий адвокатський батальйон ?
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27.11.2024 10:51 Відповісти
А ще адвокати у суді захищають конституційні права громадян! Нечувана наглість!
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27.11.2024 10:52 Відповісти
держава поклала болта на Конституцію та на права та свободу громадян.
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27.11.2024 10:56 Відповісти
це ви про паРашу?
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27.11.2024 11:18 Відповісти
Ми вже її давно догнали і перегнали в де чому.
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27.11.2024 11:32 Відповісти
Бо громадяни поклали болта на Конституцію. Усі згадаують про права, старанно не згадуючи про обов'язки.
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27.11.2024 11:51 Відповісти
Дурило, не забувай що в конституції України декларується "верховенство ПРАВА", а не "верховенство обов'язків"
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27.11.2024 13:05 Відповісти
Дурило дивиться на тебе із дзеркала, розповідаючи що за тебе мають воювати інші.
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27.11.2024 13:38 Відповісти
а як адвокат може допомогти уникнути мобілізації? або роз'ясненням прав і свобод громадянина, або занесенням хабаря посадовій особі. ВСЬО!!! не тих затримуєте..
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27.11.2024 10:57 Відповісти
... вчиняли інші протиправні дії. Зокрема, такі як підробка документів, зловживання впливом, чи незаконне переправлення через державний кордон.
... окремі з цих вступали у злочинну змову з представниками ВЛК, МСЕК, ТЦК для неправомірного оформлення підробних висновків про непридатність до служби, наявність інвалідності тощо Джерело:
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27.11.2024 11:03 Відповісти
всі ці дії неможливі без залучання посадових осіб! адвокат найменше з усіх винен (якщо винен взагалі)
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27.11.2024 11:07 Відповісти
зе4мо мстить адвокатам які протестують проти зеленого свавілля та допопмагають цивільним відстоювати свої конституційні права
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27.11.2024 11:02 Відповісти
В ГУЛАГу адвокатів немає.Раби мають мовчки помирати .
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27.11.2024 11:02 Відповісти
а скількі справ СБУ відкрило по діверсії зелених наволочей з минами???
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27.11.2024 11:02 Відповісти
Вже виправдали. Не правильно зберігали. Це просто якись сюр)
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27.11.2024 11:21 Відповісти
основне, що до лейтенанта Баканова претензій нуль... С.ка, препізедент патужний, жодного кума та товариша по службі не возвеличив, вірно ж зебіли?
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27.11.2024 13:06 Відповісти
"Солдати неправильно зберігали міни. Про це міг сказати повний ідіот і дебіл.
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27.11.2024 19:52 Відповісти
Україна тепер ЗЕ-ГУЛАГ під владою агента ГРУ РФ Єрмака.
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27.11.2024 11:04 Відповісти
Якийсь дуже дивний перелік звинувачень. Все це схоже на сплановану акцію по руйнуванню не залежної від держави структури захисту
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27.11.2024 11:05 Відповісти
а йбана сбу-нквд пдорасів баканова, татарова, єрмака не помічають? ссучені куєсоси.
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27.11.2024 11:07 Відповісти
СБУ постукає в двері кожному ™
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27.11.2024 11:10 Відповісти
Зараз будуть розгоняти що адвокати це зло,треба їх обмежити і не на часі відстоювати свої законні"ухилянскі" права. Але ті хто буде дути у дудку влади ті хороші.
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27.11.2024 11:14 Відповісти
Це вже повністю **** дались?
А коли адвокат в суді захищає,то після суду його як спільника під слідство та в тюрму?
Тоталітаризму та маленького диктатора нам ще не вистачало.
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27.11.2024 11:21 Відповісти
Так ось чому під..са бакланова за пройоб Півдня та інші "зезаслуги",не чіпатли,він внедрявся,люся2 під прикриттям.
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27.11.2024 11:24 Відповісти
Повістки адвокатам... так як раша робить, не хочеш сидіти іди воюй...
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27.11.2024 11:29 Відповісти
"надавали консультації "ухилянтам" чи мобілізованим, а й вчиняли інші протиправні дії."
У нас виявляється вже й "надання консультацій адвокатом" - "протиправна дія"!!!
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27.11.2024 11:33 Відповісти
Та отож ...незабаром оголосять що адвокатська діяльність це протиправна діяльність ...
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27.11.2024 15:42 Відповісти
Юрий Демченко говорил, что имеет "своих людей", которые могут забрать мужчину прямо из ТЦК. Источник:
У меня знакомый адвокат и у него тоже есть такая услуга. Его клиент пишет доверенность на сотрудников адвокатской конторы и в случае прессинга в тцк, большой такой дядечка, с юридическим образованием, приходит и забирает клиента из тцк на законных основаниях.
Не вижу в этом ничего противозаконного. Наличие потребности в такой услуге, указывает на беззаконие в тцк, не более того
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27.11.2024 11:34 Відповісти
Большой дядечка, просто стоит возле тцк. Его туда не пустят
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27.11.2024 11:59 Відповісти
Та что-то пускают. Один раз правда вместе с полицией пришлось.
Не знаю этой кухни, но знаю, что пользуется спросом.
Мне с тцк повезло - я пришёл, подал документы, оплатил штраф и ушёл не тратя ни своё ни их время. Но от знакомых слышал, что это скорее исключение.
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27.11.2024 12:09 Відповісти
Для початку треба заблокувати безліч сайтів в яких усякі прохіндеї цілодобово "консультують",як "законно"не захищати Батьківщину...І це під час військового стану.
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27.11.2024 12:06 Відповісти
У вас то, я певен, є законні підстави захищати батьківщину на цензорі а не під свиноруськими дронами?
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27.11.2024 15:15 Відповісти
Зрозуміло, що у тих адвокатів, що за кордоном, СБУ, як би так м'яко сказати, просто відсмокчуть.
Як у Дмитрука, Баканова, Суркісів, та й решти їм подібних чувачків і чувіх, які не стали сидіти у Зє-рьмаківському концтаборі а тихенько чкурнули за бугор.
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27.11.2024 13:21 Відповісти
Традиционный шабаш предателей и кремлевских троллей, защитников мальчиков в бусиках. АУ, админы...
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27.11.2024 15:29 Відповісти
Я скажу так: ТЦК нужно рассформировать, вернее расформировать его силовую ветку. Пусть там бумажками и учотом занимаются конечно. Женщины. Бугаи нет. Военные не должны кошмарить гражданских и создавать у них негативное впечатление про армию. Силовую функцию ТЦКшников нужно передать нацыональной полиции, там можно даже создать специально подразделение. С соответсвующей формой, шевронами и знаками отличия. Вот пусть они и занимаются ухилянтами: ловят и бусифицируют. Так думаю будет правильно
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27.11.2024 16:48 Відповісти
Цікаво, яким законом передбачена ваша т.з. "сіловая функция тцкашніков"?
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28.11.2024 00:01 Відповісти
О, Тарас адвокат из Адессы. Я на него подписан кстати
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27.11.2024 16:45 Відповісти
Ну слава Богу, це хоч щось. Реально заїбали мені в ютубі вилазити.
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30.11.2024 04:44 Відповісти
 
 