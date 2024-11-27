СБУ возбудила дела против 12 адвокатов за помощь в уклонении от мобилизации, - "Слідство.Інфо"

Служба безопасности Украины открыла 11 уголовных производств против 12 адвокатов, которые помогали военнообязанным мужчинам избежать мобилизации и осуществляли подделку документов для их выезда за границу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили журналисты "Слідства.Інфо".

Об этом журналистам "Слідства.Інфо" в ответ на запрос сообщила СБУ.

Отмечается, что адвокаты, которые фигурируют в производствах СБУ, не просто предоставляли консультации "уклонистам" или мобилизованным, но и совершали другие противоправные действия. В частности, такие как подделка документов, злоупотребление влиянием, или незаконная переправка через государственную границу.

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"Как установило расследование, отдельные из этих адвокатов вступали в преступный сговор с представителями ВВК, МСЭК, ТЦК для неправомерного оформления поддельных выводов о непригодности к службе, наличии инвалидности и т.д.", - говорится в комментарии СБУ.

В ведомстве добавили, что все адвокаты-фигуранты уведомлены о подозрении.

Как напомнили в издании, журналисты "Слідства.Інфо" исследовали деятельность трех адвокатов, которые выехали из Украины и из-за рубежа консультируют желающих уклониться от призыва на военную службу.

Кроме этого, вместе с военнослужащими из "Армии TV" журналисты под видом клиентов проконсультировались у этих юристов. Некоторые из этих адвокатов откровенно советуют нарушать закон. Например, адвокат Тарас Никифорчук советовал во время учений выбросить военную форму и перепрыгнуть через забор учебного центра. Юрий Демченко говорил, что имеет "своих людей", которые могут забрать мужчину прямо из ТЦК. Адвокаты, которые работают в Украине, считают, что такие советы подталкивают украинцев нарушать закон.

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