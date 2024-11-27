СБУ возбудила дела против 12 адвокатов за помощь в уклонении от мобилизации, - "Слідство.Інфо"
Служба безопасности Украины открыла 11 уголовных производств против 12 адвокатов, которые помогали военнообязанным мужчинам избежать мобилизации и осуществляли подделку документов для их выезда за границу.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили журналисты "Слідства.Інфо".
Об этом журналистам "Слідства.Інфо" в ответ на запрос сообщила СБУ.
Отмечается, что адвокаты, которые фигурируют в производствах СБУ, не просто предоставляли консультации "уклонистам" или мобилизованным, но и совершали другие противоправные действия. В частности, такие как подделка документов, злоупотребление влиянием, или незаконная переправка через государственную границу.
"Как установило расследование, отдельные из этих адвокатов вступали в преступный сговор с представителями ВВК, МСЭК, ТЦК для неправомерного оформления поддельных выводов о непригодности к службе, наличии инвалидности и т.д.", - говорится в комментарии СБУ.
В ведомстве добавили, что все адвокаты-фигуранты уведомлены о подозрении.
Как напомнили в издании, журналисты "Слідства.Інфо" исследовали деятельность трех адвокатов, которые выехали из Украины и из-за рубежа консультируют желающих уклониться от призыва на военную службу.
Кроме этого, вместе с военнослужащими из "Армии TV" журналисты под видом клиентов проконсультировались у этих юристов. Некоторые из этих адвокатов откровенно советуют нарушать закон. Например, адвокат Тарас Никифорчук советовал во время учений выбросить военную форму и перепрыгнуть через забор учебного центра. Юрий Демченко говорил, что имеет "своих людей", которые могут забрать мужчину прямо из ТЦК. Адвокаты, которые работают в Украине, считают, что такие советы подталкивают украинцев нарушать закон.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А ці адвокати призивного віку та здорові?
... окремі з цих вступали у злочинну змову з представниками ВЛК, МСЕК, ТЦК для неправомірного оформлення підробних висновків про непридатність до служби, наявність інвалідності тощо Джерело:
А коли адвокат в суді захищає,то після суду його як спільника під слідство та в тюрму?
Тоталітаризму та маленького диктатора нам ще не вистачало.
У нас виявляється вже й "надання консультацій адвокатом" - "протиправна дія"!!!
У меня знакомый адвокат и у него тоже есть такая услуга. Его клиент пишет доверенность на сотрудников адвокатской конторы и в случае прессинга в тцк, большой такой дядечка, с юридическим образованием, приходит и забирает клиента из тцк на законных основаниях.
Не вижу в этом ничего противозаконного. Наличие потребности в такой услуге, указывает на беззаконие в тцк, не более того
Не знаю этой кухни, но знаю, что пользуется спросом.
Мне с тцк повезло - я пришёл, подал документы, оплатил штраф и ушёл не тратя ни своё ни их время. Но от знакомых слышал, что это скорее исключение.
Як у Дмитрука, Баканова, Суркісів, та й решти їм подібних чувачків і чувіх, які не стали сидіти у Зє-рьмаківському концтаборі а тихенько чкурнули за бугор.