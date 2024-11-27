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СБУ возбудила дела против 12 адвокатов за помощь в уклонении от мобилизации, - "Слідство.Інфо"

Служба безопасности Украины открыла 11 уголовных производств против 12 адвокатов, которые помогали военнообязанным мужчинам избежать мобилизации и осуществляли подделку документов для их выезда за границу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили журналисты "Слідства.Інфо".

Об этом журналистам "Слідства.Інфо" в ответ на запрос сообщила СБУ.

Отмечается, что адвокаты, которые фигурируют в производствах СБУ, не просто предоставляли консультации "уклонистам" или мобилизованным, но и совершали другие противоправные действия. В частности, такие как подделка документов, злоупотребление влиянием, или незаконная переправка через государственную границу.

Также смотрите: Переправляли военнообязанных в Беларусь: Разоблачена организованная преступная группа на Волыни, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

"Как установило расследование, отдельные из этих адвокатов вступали в преступный сговор с представителями ВВК, МСЭК, ТЦК для неправомерного оформления поддельных выводов о непригодности к службе, наличии инвалидности и т.д.", - говорится в комментарии СБУ.

В ведомстве добавили, что все адвокаты-фигуранты уведомлены о подозрении.

Как напомнили в издании, журналисты "Слідства.Інфо" исследовали деятельность трех адвокатов, которые выехали из Украины и из-за рубежа консультируют желающих уклониться от призыва на военную службу.

Кроме этого, вместе с военнослужащими из "Армии TV" журналисты под видом клиентов проконсультировались у этих юристов. Некоторые из этих адвокатов откровенно советуют нарушать закон. Например, адвокат Тарас Никифорчук советовал во время учений выбросить военную форму и перепрыгнуть через забор учебного центра. Юрий Демченко говорил, что имеет "своих людей", которые могут забрать мужчину прямо из ТЦК. Адвокаты, которые работают в Украине, считают, что такие советы подталкивают украинцев нарушать закон.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Врач в Одесской области "помогала" мужчинам избегать явки в ТЦК из-за фиктивной госпитализации детей. ФОТО

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адвокат (1431) уклонисты (816)


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Топ комментарии
+27
А ще адвокати у суді захищають конституційні права громадян! Нечувана наглість!
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27.11.2024 10:52
+23
а скількі справ СБУ відкрило по діверсії зелених наволочей з минами???
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27.11.2024 11:02
+17
держава поклала болта на Конституцію та на права та свободу громадян.
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27.11.2024 10:56
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Адвокатам потрібні адвокати.
А ці адвокати призивного віку та здорові?
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27.11.2024 10:51 Ответить
і шо, з них сформували окремий адвокатський батальйон ?
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27.11.2024 10:51 Ответить
А ще адвокати у суді захищають конституційні права громадян! Нечувана наглість!
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27.11.2024 10:52 Ответить
держава поклала болта на Конституцію та на права та свободу громадян.
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27.11.2024 10:56 Ответить
це ви про паРашу?
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27.11.2024 11:18 Ответить
Ми вже її давно догнали і перегнали в де чому.
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27.11.2024 11:32 Ответить
Бо громадяни поклали болта на Конституцію. Усі згадаують про права, старанно не згадуючи про обов'язки.
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27.11.2024 11:51 Ответить
Дурило, не забувай що в конституції України декларується "верховенство ПРАВА", а не "верховенство обов'язків"
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27.11.2024 13:05 Ответить
Дурило дивиться на тебе із дзеркала, розповідаючи що за тебе мають воювати інші.
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27.11.2024 13:38 Ответить
а як адвокат може допомогти уникнути мобілізації? або роз'ясненням прав і свобод громадянина, або занесенням хабаря посадовій особі. ВСЬО!!! не тих затримуєте..
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27.11.2024 10:57 Ответить
... вчиняли інші протиправні дії. Зокрема, такі як підробка документів, зловживання впливом, чи незаконне переправлення через державний кордон.
... окремі з цих вступали у злочинну змову з представниками ВЛК, МСЕК, ТЦК для неправомірного оформлення підробних висновків про непридатність до служби, наявність інвалідності тощо Джерело:
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27.11.2024 11:03 Ответить
всі ці дії неможливі без залучання посадових осіб! адвокат найменше з усіх винен (якщо винен взагалі)
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27.11.2024 11:07 Ответить
зе4мо мстить адвокатам які протестують проти зеленого свавілля та допопмагають цивільним відстоювати свої конституційні права
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27.11.2024 11:02 Ответить
В ГУЛАГу адвокатів немає.Раби мають мовчки помирати .
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27.11.2024 11:02 Ответить
а скількі справ СБУ відкрило по діверсії зелених наволочей з минами???
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27.11.2024 11:02 Ответить
Вже виправдали. Не правильно зберігали. Це просто якись сюр)
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27.11.2024 11:21 Ответить
основне, що до лейтенанта Баканова претензій нуль... С.ка, препізедент патужний, жодного кума та товариша по службі не возвеличив, вірно ж зебіли?
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27.11.2024 13:06 Ответить
"Солдати неправильно зберігали міни. Про це міг сказати повний ідіот і дебіл.
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27.11.2024 19:52 Ответить
Україна тепер ЗЕ-ГУЛАГ під владою агента ГРУ РФ Єрмака.
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27.11.2024 11:04 Ответить
Якийсь дуже дивний перелік звинувачень. Все це схоже на сплановану акцію по руйнуванню не залежної від держави структури захисту
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27.11.2024 11:05 Ответить
а йбана сбу-нквд пдорасів баканова, татарова, єрмака не помічають? ссучені куєсоси.
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27.11.2024 11:07 Ответить
СБУ постукає в двері кожному ™
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27.11.2024 11:10 Ответить
Зараз будуть розгоняти що адвокати це зло,треба їх обмежити і не на часі відстоювати свої законні"ухилянскі" права. Але ті хто буде дути у дудку влади ті хороші.
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27.11.2024 11:14 Ответить
Це вже повністю **** дались?
А коли адвокат в суді захищає,то після суду його як спільника під слідство та в тюрму?
Тоталітаризму та маленького диктатора нам ще не вистачало.
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27.11.2024 11:21 Ответить
Так ось чому під..са бакланова за пройоб Півдня та інші "зезаслуги",не чіпатли,він внедрявся,люся2 під прикриттям.
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27.11.2024 11:24 Ответить
Повістки адвокатам... так як раша робить, не хочеш сидіти іди воюй...
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27.11.2024 11:29 Ответить
"надавали консультації "ухилянтам" чи мобілізованим, а й вчиняли інші протиправні дії."
У нас виявляється вже й "надання консультацій адвокатом" - "протиправна дія"!!!
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27.11.2024 11:33 Ответить
Та отож ...незабаром оголосять що адвокатська діяльність це протиправна діяльність ...
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27.11.2024 15:42 Ответить
Юрий Демченко говорил, что имеет "своих людей", которые могут забрать мужчину прямо из ТЦК. Источник:
У меня знакомый адвокат и у него тоже есть такая услуга. Его клиент пишет доверенность на сотрудников адвокатской конторы и в случае прессинга в тцк, большой такой дядечка, с юридическим образованием, приходит и забирает клиента из тцк на законных основаниях.
Не вижу в этом ничего противозаконного. Наличие потребности в такой услуге, указывает на беззаконие в тцк, не более того
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27.11.2024 11:34 Ответить
Большой дядечка, просто стоит возле тцк. Его туда не пустят
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27.11.2024 11:59 Ответить
Та что-то пускают. Один раз правда вместе с полицией пришлось.
Не знаю этой кухни, но знаю, что пользуется спросом.
Мне с тцк повезло - я пришёл, подал документы, оплатил штраф и ушёл не тратя ни своё ни их время. Но от знакомых слышал, что это скорее исключение.
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27.11.2024 12:09 Ответить
Для початку треба заблокувати безліч сайтів в яких усякі прохіндеї цілодобово "консультують",як "законно"не захищати Батьківщину...І це під час військового стану.
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27.11.2024 12:06 Ответить
У вас то, я певен, є законні підстави захищати батьківщину на цензорі а не під свиноруськими дронами?
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27.11.2024 15:15 Ответить
Зрозуміло, що у тих адвокатів, що за кордоном, СБУ, як би так м'яко сказати, просто відсмокчуть.
Як у Дмитрука, Баканова, Суркісів, та й решти їм подібних чувачків і чувіх, які не стали сидіти у Зє-рьмаківському концтаборі а тихенько чкурнули за бугор.
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27.11.2024 13:21 Ответить
Традиционный шабаш предателей и кремлевских троллей, защитников мальчиков в бусиках. АУ, админы...
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27.11.2024 15:29 Ответить
Я скажу так: ТЦК нужно рассформировать, вернее расформировать его силовую ветку. Пусть там бумажками и учотом занимаются конечно. Женщины. Бугаи нет. Военные не должны кошмарить гражданских и создавать у них негативное впечатление про армию. Силовую функцию ТЦКшников нужно передать нацыональной полиции, там можно даже создать специально подразделение. С соответсвующей формой, шевронами и знаками отличия. Вот пусть они и занимаются ухилянтами: ловят и бусифицируют. Так думаю будет правильно
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27.11.2024 16:48 Ответить
Цікаво, яким законом передбачена ваша т.з. "сіловая функция тцкашніков"?
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28.11.2024 00:01 Ответить
О, Тарас адвокат из Адессы. Я на него подписан кстати
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27.11.2024 16:45 Ответить
Ну слава Богу, це хоч щось. Реально заїбали мені в ютубі вилазити.
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30.11.2024 04:44 Ответить
 
 