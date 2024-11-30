Доба на Донеччині: під обстрілами перебували три райони, у Зарічному загинула людина. ФОТОрепортаж

Протягом минулої доби російські війська обстрілювали Покровський, Краматорський та Бахмутський райони Донецької області, унаслідок чого загинула людина, є руйнування.

Про оперативну ситуація в області станом на ранок 30 листопада розповів начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Покровський район

Пошкоджено численні будинки у Кураховому; в Успенівці 1 будинок зруйновано і 7 пошкоджено; у Веселому Гаю 1 будинок зруйновано. У Мирнограді пошкоджено будинок. У Покровську пошкоджено будинок і 2 адмінбудівлі.

Краматорський район

У Зарічному Лиманської громади загинула людина, пошкоджено будинок. У Костянтинівці пошкоджено приватний будинок, 2 виробничі приміщення і лінію електропередач.

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Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено двоповерхівку. У Часовоярській громаді пошкоджені 6 приватних будинків і 2 багатоповерхівки. У Щербинівці Торецької громади пошкоджено будинок.



Як зазначається, загалом за добу росіяни 9 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 691 людину, зокрема 92 дитини.

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Своєю чергою в ГУ Нацполіції в Донецькій області розповіли, що по Зарічному окупанти вдарили з артилерії, унаслідок чого вбито 50-річного мирного жителя, зруйновано приватний будинок.

Покровськ пережив три артобстріли – пошкоджено приватний будинок, заклад освіти, адмінбудівлю, газопровід.

На Костянтинівку війська РФ скинули авіабомбу "ФАБ-500", а потім накрили місто з артилерії – пошкодили приватний будинок, підприємство, електромережу.

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Також у Нацполіції показали наслідки ворожих атак.















