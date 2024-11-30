Сутки на Донетчине: под обстрелами были три района, в Заречном погиб человек. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки российские войска обстреливали Покровский, Краматорский и Бахмутский районы Донецкой области, в результате чего погиб человек, есть разрушения.

Об оперативной ситуация в области по состоянию на утро 30 ноября рассказал начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Покровский район

Повреждены многочисленные дома в Курахово; в Успеновке 1 дом разрушен и 7 повреждены; в Веселом Гае 1 дом разрушен. В Мирнограде поврежден дом. В Покровске повреждены дом и 2 админздания.

Краматорский район

В Заречном Лиманской громады погиб человек, поврежден дом. В Константиновке поврежден частный дом, 2 производственных помещения и линия электропередач.

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Бахмутский район

В Северске повреждена двухэтажка. В Часовоярской громаде повреждены 6 частных домов и 2 многоэтажки. В Щербиновке Торецкой громады поврежден дом.



Как отмечается, всего за сутки россияне 9 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуирован 691 человек, в том числе 92 ребенка.

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В свою очередь в ГУ Нацполиции в Донецкой области рассказали, что по Заречному оккупанты ударили из артиллерии, в результате чего убит 50-летний мирный житель, разрушен частный дом.

Покровск пережил три артобстрела - повреждены частный дом, учебное заведение, админздание, газопровод.

На Константиновку войска РФ сбросили авиабомбу "ФАБ-500", а затем накрыли город из артиллерии - повредили частный дом, предприятие, электросеть.

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Также в Нацполиции показали последствия вражеских атак.















