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Ворог окупував Берестки на Донеччині та просунувся біля низки населених пунктів, - DeepState. КАРТА

Російські загарбники окупували Берестки в Донецькій області та просунулися біля низки населених пунктів.

Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Мапу оновлено. Ворог окупував Берестки (Покровський р-н, Донецької обл), а також просунувся біля Масютівки (Харківщина), Лозової (Харківщина), Жовтого, Пушкіного, Дальнього та Благодатного (Донеччина)", - йдеться у повідомленні.

просування ворога

просування ворога

просування ворога

просування ворога

просування ворога

Дивіться також: Росіяни окупували Новоселидівку та Петрівку і просунулись біля 12 населених пунктів, - DeepState. КАРТА

Автор: 

Донецька область (8423) Берестки (3) Дальнє (9) Жовте (7) Масютівка (1) Благодатне (1)


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Топ коментарі
+10
Це *******. В шию гнати таких говнокомандуючих. Щодня втрати.
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01.12.2024 02:58
+10
А чому тільки Головнокомандуючого? Давно пора покидати свій пост і Верховному Головнокомандувачу, бо якраз всі проблеми від нього і його Ставки.
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01.12.2024 07:47
+6
Такий він, потужний План перемоги Зеленського.
А ви чого очикували після заільнення Залужного та його команди і заміни майже 70 комбригів? Марціпанів з какавою?
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01.12.2024 08:04
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Це *******. В шию гнати таких говнокомандуючих. Щодня втрати.
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01.12.2024 02:58 Відповісти
А чому тільки Головнокомандуючого? Давно пора покидати свій пост і Верховному Головнокомандувачу, бо якраз всі проблеми від нього і його Ставки.
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01.12.2024 07:47 Відповісти
https://deepstat.xyz/table

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01.12.2024 03:09 Відповісти
-725 км2 в листопаді 2024, до захоплення Донецької області з такими темпами - трохи більше року.
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01.12.2024 03:11 Відповісти
Куйло спішить до втупу Трампа. Видно, що буде "перестать стрелять" по лініі фронту.
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01.12.2024 04:36 Відповісти
Трамп почне приймати якісь рішення не раніше, як на початку весни 2025 року. Але нарід 73% так чекав свого Бубочку у 2019 році, які їм обяцяв все, що не дочекаються інавгурації Трампа, щоб той змусив пуйла зупинитися і готові відмовитися від окупованих територій, коли не могли пробачити Порошенку Крим, хоча його окупували ще при президенту януковичу.
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01.12.2024 07:51 Відповісти
Крым оккупировала рашкакогда в Украине не было президента,был ИО Турчинов.
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01.12.2024 10:05 Відповісти
На зворотному боці медалі, у верхній частині, - рельєфне зображення емблеми Міністерства оборони Російської Федерації, під ним - рельєфний напис трьома рядками: «ЗА ВОЗВРАЩЕНИЕ КРЫМА 20.02.14 - 18.03.14»; по колу - рельєфний напис: у верхній частині - «МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ», у нижній - «РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Інтервенція розпочата 20 лютого 2014 року, на завершальному етапі революції Гідності в Україні, із вторгненням збройних сил Російської Федерації на територію Автономної Республіки Крим як збройний етап реалізації плану керівництва Російської Федерації по встановленню окупаційного контролю над Україною.
Постановою Верховної Ради України 22.02.2024 року, 328 голосами, Турчинов виконуватиме обов'язки президента України до обрання нового президента.
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01.12.2024 17:13 Відповісти
В. Янукович почав готуватися до втечі 19 лютого 2014 року, втік з Києва 21 лютого 2014 року, не підписав ряд нормативнивних актів, які він був зобов'язаний підписати як президент або накласти на них вето, і тим самим він самоусунувся від виконання обов'язків президента України.
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01.12.2024 17:15 Відповісти
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01.12.2024 05:51 Відповісти
А на противагу почніть звично розказувати, скіко гармат, машин та лісапетів втратили рузьге!
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01.12.2024 06:06 Відповісти
Такий він, потужний План перемоги Зеленського.
А ви чого очикували після заільнення Залужного та його команди і заміни майже 70 комбригів? Марціпанів з какавою?
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01.12.2024 08:04 Відповісти
Але ж народ не протестує
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01.12.2024 09:04 Відповісти
Так многие из них(из 73%),до сих пор за зелену гидоту повторяя «А что Порошенко лучше?»
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01.12.2024 10:08 Відповісти
Який жах 😱 зелена чума зливає Україну
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01.12.2024 09:01 Відповісти
Ворог уже просто йде пішки
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01.12.2024 09:14 Відповісти
Нам надають стільки зброї та грошей, а фронт все сиплеться
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01.12.2024 09:20 Відповісти
"Стільки" це скільки ?
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01.12.2024 13:17 Відповісти
 
 