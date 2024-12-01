Ворог окупував Берестки на Донеччині та просунувся біля низки населених пунктів, - DeepState. КАРТА
Російські загарбники окупували Берестки в Донецькій області та просунулися біля низки населених пунктів.
Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
"Мапу оновлено. Ворог окупував Берестки (Покровський р-н, Донецької обл), а також просунувся біля Масютівки (Харківщина), Лозової (Харківщина), Жовтого, Пушкіного, Дальнього та Благодатного (Донеччина)", - йдеться у повідомленні.
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