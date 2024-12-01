Вночі окупанти вдарили з артилерії по Нікопольщині, без постраждалих. У Царичанці постраждали 24 людини. ФОТОрепортаж

Вночі 1 листопада від російського терору потерпала Нікопольщина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Агресор з важкої артилерії обстріляв Червоногригорівську громаду. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Лисак також повідомив що внаслідок російського удару по Царичанці постраждали 24 людини. Госпіталізовані 18 осіб, 7 людей - у важкому стані.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ били по Нікопольщині артилерією та дронами: загинув чоловік, пошкоджено будинки, промпідприємство, ЛЕП. ФОТОрепортаж







