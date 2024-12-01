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Вночі окупанти вдарили з артилерії по Нікопольщині, без постраждалих. У Царичанці постраждали 24 людини. ФОТОрепортаж

Вночі 1 листопада від російського терору потерпала Нікопольщина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

 Агресор з важкої артилерії обстріляв Червоногригорівську громаду. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Лисак також повідомив що внаслідок російського удару по Царичанці постраждали 24 людини. Госпіталізовані 18 осіб, 7 людей - у важкому стані.

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Обстріли Дніпропетровщини
Обстріли Дніпропетровщини
Обстріли Дніпропетровщини
Обстріли Дніпропетровщини

Автор: 

Дніпропетровська область (3712) Царичанка (5) Червоногригорівка (7)


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Пригожин казав :Дніпро за 5 років ...
3 роки пройшло
показати весь коментар
01.12.2024 08:02 Відповісти
 
 