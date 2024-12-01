У бою за Україну загинув Дмитро Твардовський, батько голкіпера ФК "Шахтар". ФОТО
Захищаючи Україну на фронті, загинув Дмитро Твардовський – батько голкіпера донецького Шахтаря Дениса Твардовського.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі клубу.
"Дмитро Твардовський з перших днів повномасштабної війни став до лав ЗСУ, був мінометником, служив у найгарячіших точках сходу України, мужньо захищав незалежність нашої держави та свободу українського народу", - йдеться в повідомленні.
21 листопада 2024 року в районі населеного пункту Урожайне (Донецька область) під час виконання бойового завдання він з побратимами потрапив під ворожий обстріл і дістав травми, несумісні з життям. Йому було 45 років…
"ФК "Шахтар" щиро співчуває родині Дмитра Анатолійовича - дружині, синам, матері та всім близьким – у звʼязку з цією непоправною втратою. Вічна памʼять, честь і шана Дмитрові Твардовському. Героям слава!", - додали у клубі.
"Мій тато. Мій Герой. Назавжди в моєму серці", - написав Денис Твардовський на своїй сторінці в інстаграмі.
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А тим часом, батько Піаніста жре омари та пье Текілу
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Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!