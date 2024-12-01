У бою за Україну загинув Дмитро Твардовський, батько голкіпера ФК "Шахтар". ФОТО

Захищаючи Україну на фронті, загинув Дмитро Твардовський – батько голкіпера донецького Шахтаря Дениса Твардовського.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі клубу.

"Дмитро Твардовський з перших днів повномасштабної війни став до лав ЗСУ, був мінометником, служив у найгарячіших точках сходу України, мужньо захищав незалежність нашої держави та свободу українського народу", - йдеться в повідомленні.

21 листопада 2024 року в районі населеного пункту Урожайне (Донецька область) під час виконання бойового завдання він з побратимами потрапив під ворожий обстріл і дістав травми, несумісні з життям. Йому було 45 років…

"ФК "Шахтар" щиро співчуває родині Дмитра Анатолійовича - дружині, синам, матері та всім близьким – у звʼязку з цією непоправною втратою. Вічна памʼять, честь і шана Дмитрові Твардовському. Героям слава!", - додали у клубі.

"Мій тато. Мій Герой. Назавжди в моєму серці", - написав Денис Твардовський на своїй сторінці в інстаграмі.

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