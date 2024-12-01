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У бою за Україну загинув Дмитро Твардовський, батько голкіпера ФК "Шахтар". ФОТО

Захищаючи Україну на фронті, загинув Дмитро Твардовський – батько голкіпера донецького Шахтаря Дениса Твардовського.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі клубу.

"Дмитро Твардовський з перших днів повномасштабної війни став до лав ЗСУ, був мінометником, служив у найгарячіших точках сходу України, мужньо захищав незалежність нашої держави та свободу українського народу", - йдеться в повідомленні.

21 листопада 2024 року в районі населеного пункту Урожайне (Донецька область) під час виконання бойового завдання він з побратимами потрапив під ворожий обстріл і дістав травми, несумісні з життям. Йому було 45 років…

"ФК "Шахтар" щиро співчуває родині Дмитра Анатолійовича - дружині, синам, матері та всім близьким – у звʼязку з цією непоправною втратою. Вічна памʼять, честь і шана Дмитрові Твардовському. Героям слава!", - додали у клубі.

Загинув Дмитро Твардовський

"Мій тато. Мій Герой. Назавжди в моєму серці", - написав Денис Твардовський на своїй сторінці в інстаграмі.

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Автор: 

Шахтар (175) втрати (4394) ЗСУ (7536)


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Топ коментарі
+23
Вічна Пам'ять.
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01.12.2024 12:48
+19
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01.12.2024 12:52
+16
Герою Слава !!!🙏😥
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01.12.2024 13:10
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Батько ч

А тим часом, батько Піаніста жре омари та пье Текілу
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01.12.2024 12:24 Відповісти
і маца реллой закусює.
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01.12.2024 12:35 Відповісти
Угу..Мацу в своє рило запихає.
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01.12.2024 16:20 Відповісти
ага. відрами. носить рімма мацу реллу, коромисло гнеться )))
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01.12.2024 17:47 Відповісти
Піаніста- пісюніста.
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01.12.2024 12:37 Відповісти
Вічна Пам'ять.
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01.12.2024 12:48 Відповісти
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01.12.2024 12:52 Відповісти
Герою Слава !!!🙏😥
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01.12.2024 13:10 Відповісти
Вічна Памʼять Герою України та щирі співчуття родині Дмитра 😪😪😪
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01.12.2024 13:49 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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01.12.2024 16:26 Відповісти
Вічна пам'ять Воїну
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01.12.2024 18:39 Відповісти
 
 