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Новини Фото Війна
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Україна повернула ще шістьох дітей з окупованих територій, - ОП. ФОТО

На підконтрольну Україні територію повернули 6 дітей, яких росіяни примусово вивезли на тимчасово окуповані території.

Про це повідомила радниця з питань комунікацій Офісу Президента Дар'я Зарівна, інформує Цензор.НЕТ.

Із окупації повернули 6 дітей

"Історії цих дітей є яскравою ілюстрацією того, що РФ усіма способами намагається стерти з лиця землі українську націю - через нав’язування пропаганди та ненависті до України, через погрози сім’ям забрати дітей, через примусову мобілізацію до російської армії наших молодих хлопців", - зазначила Зарівна.

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Також чиновниця розповіла про двох хлопців, які зараз знаходяться на підконтрольній території України.

"16-річний Віталій прогулював уроки у школі, щоб його примусово не відвезли до міста та не поставили на військовий облік, як це було з його однокласниками. Сім'ю 14-річного Артема, по суті, тримали у заручниках окупації - йому не видавали документи, без яких неможливо виїхати. Однак, коли окупанти викрали його маму, стало зрозуміло, що виїжджати потрібно будь-якими способами. На щастя, хлопця вдалося вивезти, проте його батько залишився в окупації", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше в рамках цієї ж ініціативи вдалося повернути ще вісьмох дітей віком від 6 до 16 років із тимчасово окупованих територій Херсонської, Запорізької, Луганської, Донецької областей та Криму.

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Автор: 

діти (5050) повернення (230) Офіс Президента (2020)


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Гарна новина...
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02.12.2024 17:32 Відповісти
Подяка волонтерам за роботу
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04.12.2024 01:28 Відповісти
 
 