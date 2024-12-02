Украина вернула еще шестерых детей с оккупированных территорий, - ОП. ФОТО

На подконтрольную Украине территорию вернули 6 детей, которых россияне принудительно вывезли на временно оккупированные территории.

Об этом сообщила советник по вопросам коммуникаций Офиса Президента Дарья Заривная, информирует Цензор.НЕТ.

"Истории этих детей являются яркой иллюстрацией того, что РФ всеми способами пытается стереть с лица земли украинскую нацию - через навязывание пропаганды и ненависти к Украине, через угрозы семьям забрать детей, через принудительную мобилизацию в российскую армию наших молодых ребят", - отметила Заривная.

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Также чиновница рассказала о двух ребятах, которые сейчас находятся на подконтрольной территории Украины.

"16-летний Виталий прогуливал уроки в школе, чтобы его принудительно не отвезли в город и не поставили на воинский учет, как это было с его одноклассниками. Семью 14-летнего Артема, по сути, держали в заложниках оккупации - ему не выдавали документы, без которых невозможно выехать. Однако, когда оккупанты похитили его маму, стало понятно, что выезжать нужно любыми способами. К счастью, парня удалось вывезти, однако его отец остался в оккупации", - отметила она.

Напомним, ранее в рамках этой же инициативы удалось вернуть еще восьмерых детей в возрасте от 6 до 16 лет с временно оккупированных территорий Херсонской, Запорожской, Луганской, Донецкой областей и Крыма.

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