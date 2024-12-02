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Украина вернула еще шестерых детей с оккупированных территорий, - ОП. ФОТО

На подконтрольную Украине территорию вернули 6 детей, которых россияне принудительно вывезли на временно оккупированные территории.

Об этом сообщила советник по вопросам коммуникаций Офиса Президента Дарья Заривная, информирует Цензор.НЕТ.

Із окупації повернули 6 дітей

"Истории этих детей являются яркой иллюстрацией того, что РФ всеми способами пытается стереть с лица земли украинскую нацию - через навязывание пропаганды и ненависти к Украине, через угрозы семьям забрать детей, через принудительную мобилизацию в российскую армию наших молодых ребят", - отметила Заривная.

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Также чиновница рассказала о двух ребятах, которые сейчас находятся на подконтрольной территории Украины.

"16-летний Виталий прогуливал уроки в школе, чтобы его принудительно не отвезли в город и не поставили на воинский учет, как это было с его одноклассниками. Семью 14-летнего Артема, по сути, держали в заложниках оккупации - ему не выдавали документы, без которых невозможно выехать. Однако, когда оккупанты похитили его маму, стало понятно, что выезжать нужно любыми способами. К счастью, парня удалось вывезти, однако его отец остался в оккупации", - отметила она.

Напомним, ранее в рамках этой же инициативы удалось вернуть еще восьмерых детей в возрасте от 6 до 16 лет с временно оккупированных территорий Херсонской, Запорожской, Луганской, Донецкой областей и Крыма.

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Автор: 

дети (6490) возврат (214) Офис Президента (1796)


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Гарна новина...
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02.12.2024 17:32 Ответить
Подяка волонтерам за роботу
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04.12.2024 01:28 Ответить
 
 