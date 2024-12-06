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Новини Фото Війна
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Спецпризначенці ССО знищили взвод морської піхоти, техніку ворога та відновили позицію. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Бійці ССО провели успішну операцію на Курщині, знищивши взвод морської піхоти ворога.

Про це повідомляється у телеграм-каналі підрозділу UA_REG TEAM, інформує Цензор.НЕТ.

Як повідомляється, для створення ілюзії безпеки, ворогу було повідомлено через радіогру, що "червоні" ще чергують і чекають підкріплення. В результаті ворог вислав 20 солдатів на трьох БТРах. Несподівано для них, бійці UA_REG зустріли техніку з АТ-4, знищивши її. Ті, хто намагалися втекти, були знищені снайпером.

"Ті, хто намагалися врятуватися - були знищені снайпером", - ідеться у дописі.

ССО ліквідують окупантів
ССО ліквідують окупантів
ССО ліквідують окупантів

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Автор: 

знищення (7216) ССО (519) Курськ (1103) морська піхота (44)


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Топ коментарі
+19
Молодці.. Слава ЗСУ!
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06.12.2024 13:57
+14
То красівоє на це можна дивитися вічно для заспокоєння психіки. Слава ЗСУ з святом Вас наші Воїни !!!!
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06.12.2024 13:57
+13
Слава українським титанам! 🫡🇺🇦.
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06.12.2024 13:59
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Молодці.. Слава ЗСУ!
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06.12.2024 13:57 Відповісти
То красівоє на це можна дивитися вічно для заспокоєння психіки. Слава ЗСУ з святом Вас наші Воїни !!!!
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06.12.2024 13:57 Відповісти
Слава українським титанам! 🫡🇺🇦.
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06.12.2024 13:59 Відповісти
Вовків ССО зі Святом!!!
Робота зроблена на '5"!!!!
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06.12.2024 14:00 Відповісти
0:45 красиво пливуть в полосатих купальниках повзуть в броніках, мабуть на Берлін...
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06.12.2024 14:05 Відповісти
Відео радує, але було це давно ,трава зелена і листя на деревах так само.
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06.12.2024 14:16 Відповісти
Поле уже снегом присыпано, не так и давно
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06.12.2024 14:25 Відповісти
Снайпер просто красава! Респект!
Зі святом Вовкулаки!
Вдалого полювання!
Слава ССО ЗСУ!
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06.12.2024 14:32 Відповісти
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06.12.2024 14:34 Відповісти
Дякую Вам хлопці і зі Святом Вас
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06.12.2024 14:54 Відповісти
Ну, шо, суки, скуштували українського сояшника. Дуже смачно.
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06.12.2024 19:05 Відповісти
інакше як розйоб це назвати не можна. Браво ССО!
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06.12.2024 21:49 Відповісти
 
 