Спецпризначенці ССО знищили взвод морської піхоти, техніку ворога та відновили позицію. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Бійці ССО провели успішну операцію на Курщині, знищивши взвод морської піхоти ворога.

Про це повідомляється у телеграм-каналі підрозділу UA_REG TEAM, інформує Цензор.НЕТ.

Як повідомляється, для створення ілюзії безпеки, ворогу було повідомлено через радіогру, що "червоні" ще чергують і чекають підкріплення. В результаті ворог вислав 20 солдатів на трьох БТРах. Несподівано для них, бійці UA_REG зустріли техніку з АТ-4, знищивши її. Ті, хто намагалися втекти, були знищені снайпером.

"Ті, хто намагалися врятуватися - були знищені снайпером", - ідеться у дописі.







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