Спецназовцы ССО уничтожили взвод морской пехоты, технику врага и восстановили позицию. ВИДЕО+ФОТО

Бойцы ССО провели успешную операцию на Курщине, уничтожив взвод морской пехоты врага.

Об этом сообщается в телеграмм-канале подразделения UA_REG TEAM, информирует Цензор.НЕТ.

Как сообщается, для создания иллюзии безопасности, врагу было сообщено через радиоигру, что "красные" еще дежурят и ждут подкрепления. В результате враг выслал 20 солдат на трех БТРах. Неожиданно для них, бойцы UA_REG встретили технику с АТ-4, уничтожив ее. Те, кто пытались убежать, были уничтожены снайпером.

"Те, кто пытались спастись - были уничтожены снайпером", - говорится в сообщении.







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