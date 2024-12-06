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Новости Фото Война
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Спецназовцы ССО уничтожили взвод морской пехоты, технику врага и восстановили позицию. ВИДЕО+ФОТО

Бойцы ССО провели успешную операцию на Курщине, уничтожив взвод морской пехоты врага.

Об этом сообщается в телеграмм-канале подразделения UA_REG TEAM, информирует Цензор.НЕТ.

Как сообщается, для создания иллюзии безопасности, врагу было сообщено через радиоигру, что "красные" еще дежурят и ждут подкрепления. В результате враг выслал 20 солдат на трех БТРах. Неожиданно для них, бойцы UA_REG встретили технику с АТ-4, уничтожив ее. Те, кто пытались убежать, были уничтожены снайпером.

"Те, кто пытались спастись - были уничтожены снайпером", - говорится в сообщении.

ССО ліквідують окупантів
ССО ліквідують окупантів
ССО ліквідують окупантів

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потери ВСУ во время наступления на Курщине были вдвое меньше российских, - Сырский

Автор: 

операция (211) уничтожение (6864) ССО (525) Курск (1088) морская пехота (38)


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Топ комментарии
+19
Молодці.. Слава ЗСУ!
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06.12.2024 13:57
+14
То красівоє на це можна дивитися вічно для заспокоєння психіки. Слава ЗСУ з святом Вас наші Воїни !!!!
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06.12.2024 13:57
+13
Слава українським титанам! 🫡🇺🇦.
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06.12.2024 13:59
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Молодці.. Слава ЗСУ!
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06.12.2024 13:57 Ответить
То красівоє на це можна дивитися вічно для заспокоєння психіки. Слава ЗСУ з святом Вас наші Воїни !!!!
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06.12.2024 13:57 Ответить
Слава українським титанам! 🫡🇺🇦.
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06.12.2024 13:59 Ответить
Вовків ССО зі Святом!!!
Робота зроблена на '5"!!!!
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06.12.2024 14:00 Ответить
0:45 красиво пливуть в полосатих купальниках повзуть в броніках, мабуть на Берлін...
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06.12.2024 14:05 Ответить
Відео радує, але було це давно ,трава зелена і листя на деревах так само.
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06.12.2024 14:16 Ответить
Поле уже снегом присыпано, не так и давно
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06.12.2024 14:25 Ответить
Снайпер просто красава! Респект!
Зі святом Вовкулаки!
Вдалого полювання!
Слава ССО ЗСУ!
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06.12.2024 14:32 Ответить
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06.12.2024 14:34 Ответить
Дякую Вам хлопці і зі Святом Вас
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06.12.2024 14:54 Ответить
Ну, шо, суки, скуштували українського сояшника. Дуже смачно.
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06.12.2024 19:05 Ответить
інакше як розйоб це назвати не можна. Браво ССО!
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06.12.2024 21:49 Ответить
 
 