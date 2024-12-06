Спецназовцы ССО уничтожили взвод морской пехоты, технику врага и восстановили позицию. ВИДЕО+ФОТО
Бойцы ССО провели успешную операцию на Курщине, уничтожив взвод морской пехоты врага.
Об этом сообщается в телеграмм-канале подразделения UA_REG TEAM, информирует Цензор.НЕТ.
Как сообщается, для создания иллюзии безопасности, врагу было сообщено через радиоигру, что "красные" еще дежурят и ждут подкрепления. В результате враг выслал 20 солдат на трех БТРах. Неожиданно для них, бойцы UA_REG встретили технику с АТ-4, уничтожив ее. Те, кто пытались убежать, были уничтожены снайпером.
"Те, кто пытались спастись - были уничтожены снайпером", - говорится в сообщении.
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Робота зроблена на '5"!!!!
пливуть в полосатих купальникахповзуть в броніках, мабуть на Берлін...
Зі святом Вовкулаки!
Вдалого полювання!
Слава ССО ЗСУ!