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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 751 910 осіб (+1300 за добу), 9514 танків, 21 055 артсистем, 19 535 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 751 910 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 07.12.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 751910 (+1300) осіб,

танків - 9514 (+0) од,

бойових броньованих машин - 19535 (+17) од,

артилерійських систем - 21055 (+12) од,

РСЗВ - 1253 (+0) од,

засоби ППО - 1022 (+2) од,

літаків - 369 (+0) од,

гелікоптерів - 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 20042 (+19),

крилаті ракети - 2857 (+0),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 30948 (+49) од,

спеціальна техніка - 3633 (+0)

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський загарбник на ходу падає з мотоцикла, який атакували бійці 60 ОМБр дроном-камікадзе. ВIДЕО

втрати військ РФ в Україні

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, в листопаді середньодобові втрати армії РФ в Україні досягли нового рекорду.

Автор: 

армія рф (17337) Генштаб ЗС (6562) ліквідація (3911) знищення (7216)


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Топ коментарі
+15
О, в *************** вже зафіксували, що Україна програє.

Які ж ви кінчені, провокатори...
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07.12.2024 08:09
+15
Подаруночки від святого Миколая кацапи розпаковували весь попередній рік - так нарозпаковувались, що в них критичне виснаження по танкам. Та і по техніці загалом.

А бігати пішкодралом на штурми посадок за 5-20 кілометрів взимку - не те ж саме, що їздити на штурми на БТР-і чи МТЛБ або хоча б на китайському баггі.
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07.12.2024 08:12
+14
*****,де танки?
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07.12.2024 08:04
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*****,де танки?
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07.12.2024 08:04 Відповісти
Подаруночки від святого Миколая кацапи розпаковували весь попередній рік - так нарозпаковувались, що в них критичне виснаження по танкам. Та і по техніці загалом.

А бігати пішкодралом на штурми посадок за 5-20 кілометрів взимку - не те ж саме, що їздити на штурми на БТР-і чи МТЛБ або хоча б на китайському баггі.
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07.12.2024 08:12 Відповісти
У них ще залишились самокати і велосипеди. Наступна поставка з "братського" китаю- роликові ковзани, санчата та лижі!
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07.12.2024 14:06 Відповісти
Танк штука дорога,і вже не дуже ефективна.Пару дронів і нема.А за гроші можна 100 кацапських дебілів законтрактувати.Тому отак все
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07.12.2024 09:15 Відповісти
О, в *************** вже зафіксували, що Україна програє.

Які ж ви кінчені, провокатори...
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07.12.2024 08:09 Відповісти
*********,тута вотки нет...
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07.12.2024 08:26 Відповісти
Свинособакою тхне..
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07.12.2024 08:53 Відповісти
Вона сьогодні зареєструвалась тільки,в спам її
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07.12.2024 09:17 Відповісти
G2 свою справу зробила - вкрала + підставила українців.
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07.12.2024 10:36 Відповісти
Що це за мокшанська говірка болгарського суржику? Від ростовського обозу відстала, бурятко калічна? Буває. Біжи, млинціа з лопати поїж, поки не охололо. ))
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07.12.2024 09:17 Відповісти
Хм, в кацапів танки закінчилися? Чи падли до чогось готуються..
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07.12.2024 08:59 Відповісти
А років через 50-70 залишки кацапів волатимуть про "донецьку різню" і вимагатимуть в України ексгумації рештків своїх свинособачих окупантів. Історія часто повторюється, а риторика загарбників дуже передбачувана.
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07.12.2024 09:29 Відповісти
Десята доба РСЗВ по нулях.
Ленфільм де танки...
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07.12.2024 09:34 Відповісти
В кацапів виснаження по ракетам для РСЗВ. "Карандаші" (ракети для Градів, Смерчів тощо) вони, як виявилось, не здатні виробляти "в товарних кількостях". Тому і установки перестали кататись біля ЛБЗ.
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07.12.2024 10:41 Відповісти
Падли ЗАВЖДИ до чогось готуються... Але сьогодні знов: ні танків, ні артилерії... Вчора знову наткнувся на показники росіянського рекрутингу - можливості їхні таки (ну начебто) зменшуються.
Але ж є ще і Сирія! Якби у них був успішний рекрутинг, то віднайти десять тисяч бійців, щоб врятувати від повстанців найбільші Асадовські міста - справа не складна. Але - ні! Полетіли лише кілька літаків - "і всьо"!!! Вони в ту Сирію вклали десятки мільярдів долларів - а зараз не в змозі направити туди навіть десять тисяч більш-менш досвідчених бійців! Бо у них, бачте, "пріорітети змінилися"... Ні, не "пріорітети", а можливості їхні у них змінилися.
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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07.12.2024 09:42 Відповісти
gemixx11 07198661
Виктория Посикун
Від вас за версту лаптями тхне
"Берите власть в свои руки, нам с вами легче будет договариваться"
Це ми вже чули. Щось довго до вас нова методічка йшла.
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07.12.2024 09:43 Відповісти
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07.12.2024 10:44 Відповісти
Минув 3944 день москальсько-української війни.
Техніка суттєво просіла.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 751 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Амурська область.
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07.12.2024 10:55 Відповісти
Коли вже московська та ленінградська? Миколайчик так подарунок нам і не зробив. Вся надія на хлопців та дівчат ЗСУ! Героям Слава!
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07.12.2024 14:11 Відповісти
Гріються, потвори, у техниці, або мангалы варять... А Амурської надовго вистачить?
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07.12.2024 14:36 Відповісти
 
 