Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 751 910 осіб (+1300 за добу), 9514 танків, 21 055 артсистем, 19 535 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 751 910 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 07.12.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 751910 (+1300) осіб,

танків - 9514 (+0) од,

бойових броньованих машин - 19535 (+17) од,

артилерійських систем - 21055 (+12) од,

РСЗВ - 1253 (+0) од,

засоби ППО - 1022 (+2) од,

літаків - 369 (+0) од,

гелікоптерів - 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 20042 (+19),

крилаті ракети - 2857 (+0),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 30948 (+49) од,

спеціальна техніка - 3633 (+0)

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"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, в листопаді середньодобові втрати армії РФ в Україні досягли нового рекорду.