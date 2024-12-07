Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 751 910 осіб (+1300 за добу), 9514 танків, 21 055 артсистем, 19 535 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 751 910 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 07.12.24 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 751910 (+1300) осіб,
танків - 9514 (+0) од,
бойових броньованих машин - 19535 (+17) од,
артилерійських систем - 21055 (+12) од,
РСЗВ - 1253 (+0) од,
засоби ППО - 1022 (+2) од,
літаків - 369 (+0) од,
гелікоптерів - 329 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 20042 (+19),
крилаті ракети - 2857 (+0),
кораблі /катери - 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 30948 (+49) од,
спеціальна техніка - 3633 (+0)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
Нагадаємо, за даними британської розвідки, в листопаді середньодобові втрати армії РФ в Україні досягли нового рекорду.
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А бігати пішкодралом на штурми посадок за 5-20 кілометрів взимку - не те ж саме, що їздити на штурми на БТР-і чи МТЛБ або хоча б на китайському баггі.
Які ж ви кінчені, провокатори...
Ленфільм де танки...
Але ж є ще і Сирія! Якби у них був успішний рекрутинг, то віднайти десять тисяч бійців, щоб врятувати від повстанців найбільші Асадовські міста - справа не складна. Але - ні! Полетіли лише кілька літаків - "і всьо"!!! Вони в ту Сирію вклали десятки мільярдів долларів - а зараз не в змозі направити туди навіть десять тисяч більш-менш досвідчених бійців! Бо у них, бачте, "пріорітети змінилися"... Ні, не "пріорітети", а можливості їхні у них змінилися.
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
Виктория Посикун
Від вас за версту лаптями тхне
"Берите власть в свои руки, нам с вами легче будет договариваться"
Це ми вже чули. Щось довго до вас нова методічка йшла.
Техніка суттєво просіла.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 751 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Амурська область.