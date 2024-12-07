Общие боевые потери РФ с начала войны – около 751 910 человек (+1300 за сутки), 9514 танков, 21 055 артсистем, 19 535 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 751 910 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.12.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 751910 (+1300) человек,

танков - 9514 (+0) ед,

боевых бронированных машин - 19535 (+17) ед,

артиллерийских систем - 21055 (+12) ед,

РСЗО - 1253 (+0) ед,

средства ППО - 1022 (+2) ед,

самолетов - 369 (+0) ед,

вертолетов - 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 20042 (+19),

крылатые ракеты - 2857 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 30948 (+49) ед,

специальная техника - 3633 (+0)

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"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Напомним, по данным британской разведки, в ноябре среднесуточные потери армии РФ в Украине достигли нового рекорда.