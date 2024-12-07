Общие боевые потери РФ с начала войны – около 751 910 человек (+1300 за сутки), 9514 танков, 21 055 артсистем, 19 535 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 751 910 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.12.24 ориентировочно составляют:
личного состава - около 751910 (+1300) человек,
танков - 9514 (+0) ед,
боевых бронированных машин - 19535 (+17) ед,
артиллерийских систем - 21055 (+12) ед,
РСЗО - 1253 (+0) ед,
средства ППО - 1022 (+2) ед,
самолетов - 369 (+0) ед,
вертолетов - 329 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 20042 (+19),
крылатые ракеты - 2857 (+0),
корабли /катера - 28 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 30948 (+49) ед,
специальная техника - 3633 (+0)
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
Напомним, по данным британской разведки, в ноябре среднесуточные потери армии РФ в Украине достигли нового рекорда.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А бігати пішкодралом на штурми посадок за 5-20 кілометрів взимку - не те ж саме, що їздити на штурми на БТР-і чи МТЛБ або хоча б на китайському баггі.
Які ж ви кінчені, провокатори...
Ленфільм де танки...
Але ж є ще і Сирія! Якби у них був успішний рекрутинг, то віднайти десять тисяч бійців, щоб врятувати від повстанців найбільші Асадовські міста - справа не складна. Але - ні! Полетіли лише кілька літаків - "і всьо"!!! Вони в ту Сирію вклали десятки мільярдів долларів - а зараз не в змозі направити туди навіть десять тисяч більш-менш досвідчених бійців! Бо у них, бачте, "пріорітети змінилися"... Ні, не "пріорітети", а можливості їхні у них змінилися.
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
Виктория Посикун
Від вас за версту лаптями тхне
"Берите власть в свои руки, нам с вами легче будет договариваться"
Це ми вже чули. Щось довго до вас нова методічка йшла.
Техніка суттєво просіла.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 751 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Амурська область.