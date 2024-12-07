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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 751 910 человек (+1300 за сутки), 9514 танков, 21 055 артсистем, 19 535 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 751 910 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.12.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 751910 (+1300) человек,

танков - 9514 (+0) ед,

боевых бронированных машин - 19535 (+17) ед,

артиллерийских систем - 21055 (+12) ед,

РСЗО - 1253 (+0) ед,

средства ППО - 1022 (+2) ед,

самолетов - 369 (+0) ед,

вертолетов - 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 20042 (+19),

крылатые ракеты - 2857 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 30948 (+49) ед,

специальная техника - 3633 (+0)

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втрати військ РФ в Україні

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Напомним, по данным британской разведки, в ноябре среднесуточные потери армии РФ в Украине достигли нового рекорда.

Автор: 

армия РФ (19123) Генштаб ВС (6229) ликвидация (3507) уничтожение (6864)


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Топ комментарии
+15
О, в *************** вже зафіксували, що Україна програє.

Які ж ви кінчені, провокатори...
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07.12.2024 08:09
+15
Подаруночки від святого Миколая кацапи розпаковували весь попередній рік - так нарозпаковувались, що в них критичне виснаження по танкам. Та і по техніці загалом.

А бігати пішкодралом на штурми посадок за 5-20 кілометрів взимку - не те ж саме, що їздити на штурми на БТР-і чи МТЛБ або хоча б на китайському баггі.
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07.12.2024 08:12
+14
*****,де танки?
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07.12.2024 08:04
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
*****,де танки?
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07.12.2024 08:04 Ответить
Подаруночки від святого Миколая кацапи розпаковували весь попередній рік - так нарозпаковувались, що в них критичне виснаження по танкам. Та і по техніці загалом.

А бігати пішкодралом на штурми посадок за 5-20 кілометрів взимку - не те ж саме, що їздити на штурми на БТР-і чи МТЛБ або хоча б на китайському баггі.
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07.12.2024 08:12 Ответить
У них ще залишились самокати і велосипеди. Наступна поставка з "братського" китаю- роликові ковзани, санчата та лижі!
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07.12.2024 14:06 Ответить
Танк штука дорога,і вже не дуже ефективна.Пару дронів і нема.А за гроші можна 100 кацапських дебілів законтрактувати.Тому отак все
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07.12.2024 09:15 Ответить
О, в *************** вже зафіксували, що Україна програє.

Які ж ви кінчені, провокатори...
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07.12.2024 08:09 Ответить
*********,тута вотки нет...
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07.12.2024 08:26 Ответить
Свинособакою тхне..
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07.12.2024 08:53 Ответить
Вона сьогодні зареєструвалась тільки,в спам її
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07.12.2024 09:17 Ответить
G2 свою справу зробила - вкрала + підставила українців.
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07.12.2024 10:36 Ответить
Що це за мокшанська говірка болгарського суржику? Від ростовського обозу відстала, бурятко калічна? Буває. Біжи, млинціа з лопати поїж, поки не охололо. ))
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07.12.2024 09:17 Ответить
Хм, в кацапів танки закінчилися? Чи падли до чогось готуються..
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07.12.2024 08:59 Ответить
А років через 50-70 залишки кацапів волатимуть про "донецьку різню" і вимагатимуть в України ексгумації рештків своїх свинособачих окупантів. Історія часто повторюється, а риторика загарбників дуже передбачувана.
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07.12.2024 09:29 Ответить
Десята доба РСЗВ по нулях.
Ленфільм де танки...
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07.12.2024 09:34 Ответить
В кацапів виснаження по ракетам для РСЗВ. "Карандаші" (ракети для Градів, Смерчів тощо) вони, як виявилось, не здатні виробляти "в товарних кількостях". Тому і установки перестали кататись біля ЛБЗ.
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07.12.2024 10:41 Ответить
Падли ЗАВЖДИ до чогось готуються... Але сьогодні знов: ні танків, ні артилерії... Вчора знову наткнувся на показники росіянського рекрутингу - можливості їхні таки (ну начебто) зменшуються.
Але ж є ще і Сирія! Якби у них був успішний рекрутинг, то віднайти десять тисяч бійців, щоб врятувати від повстанців найбільші Асадовські міста - справа не складна. Але - ні! Полетіли лише кілька літаків - "і всьо"!!! Вони в ту Сирію вклали десятки мільярдів долларів - а зараз не в змозі направити туди навіть десять тисяч більш-менш досвідчених бійців! Бо у них, бачте, "пріорітети змінилися"... Ні, не "пріорітети", а можливості їхні у них змінилися.
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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07.12.2024 09:42 Ответить
gemixx11 07198661
Виктория Посикун
Від вас за версту лаптями тхне
"Берите власть в свои руки, нам с вами легче будет договариваться"
Це ми вже чули. Щось довго до вас нова методічка йшла.
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07.12.2024 09:43 Ответить
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07.12.2024 10:44 Ответить
Минув 3944 день москальсько-української війни.
Техніка суттєво просіла.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 751 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Амурська область.
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07.12.2024 10:55 Ответить
Коли вже московська та ленінградська? Миколайчик так подарунок нам і не зробив. Вся надія на хлопців та дівчат ЗСУ! Героям Слава!
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07.12.2024 14:11 Ответить
Гріються, потвори, у техниці, або мангалы варять... А Амурської надовго вистачить?
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07.12.2024 14:36 Ответить
 
 