В ноябре среднесуточные потери армии РФ в Украине достигли нового рекорда, - британская разведка

В ноябре среднесуточный показатель потерь оккупационной армии РФ составил 1523 человека (убитыми и ранеными).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в аналитическом обзоре Министерства обороны Великобритании.

Это уже третий месяц подряд, когда российские войска несут новые боевые потери, добавили в ведомстве.

Кроме того, 28 ноября был достигнут новый максимум потерь за один день - 2030 человек. Это впервые показатель потерь РФ за день превысил 2000.

Ноябрь стал пятым месяцем подряд, когда российские войска несут и увеличивают ежемесячные общие потери, отметила британская разведка. Также в этом месяце РФ понесла самые высокие потери, общее число которых составило 45 680 человек.

По данным ведомства, высокий уровень потерь отражает высокий темп российских операций и наступлений.

Оккупационная армия пытается усилить давление на украинские рубежи, стремясь оттеснить украинские войска на нескольких участках фронта, включая Курск, Купянск, Торецк, Покровск и Великую Новоселку.

"В декабре 2024 года, несмотря на наступление зимы, количество потерь в российских войсках, скорее всего, и дальше будет превышать 1000 человек в день, а пехотные атаки будут продолжаться на нескольких направлениях", - резюмируется в обзоре.

Напомним, в октябре 2024 года российские войска теряли в среднем около 1500 погибших и раненых ежедневно. По информации министра обороны Гили, октябрь 2024 года стал для российской армии крупнейшим по общему количеству потерь с начала полномасштабной войны против Украины - ликвидировано 41 980 оккупантов.

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