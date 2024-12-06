Оккупант с оторванными ногами добивает себя гранатой. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой тяжело раненый в Донецкой области оккупант свел счеты с жизнью, взорвав возле своей головы гранату.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что россиянин потерял на поле боя ноги.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

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