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Новости Видео Война
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Оккупант с оторванными ногами добивает себя гранатой. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой тяжело раненый в Донецкой области оккупант свел счеты с жизнью, взорвав возле своей головы гранату.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что россиянин потерял на поле боя ноги.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы через камеру БПЛА наблюдают за самоубийством оккупанта на поле боя: "Стреляйся быстрей! Он промазал! Да! За Россию нах#й!". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19123) самоубийство (997)


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Топ комментарии
+17
Моя психІка була нестійкою, але після просмотра цього відео стала стійкою .
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06.12.2024 15:45
+13
Не факт. Без морды могут не выдать
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06.12.2024 15:51
+13
Хер тебе а не самовар, сказал орк жене и выдернул чеку
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06.12.2024 15:58
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Лада-калина семье обеспечена.
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06.12.2024 15:43 Ответить
Не факт. Без морды могут не выдать
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06.12.2024 15:51 Ответить
100%
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06.12.2024 16:25 Ответить
От-от... "Весь "пальтрет" испортился..."
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06.12.2024 19:06 Ответить
тому обличчя потрібно блюрить щоб орчий виводок не отримав жодної копійки
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07.12.2024 12:37 Ответить
Можуть свинки з'їсти і не буде тіла, той і машинки не буде 😃
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06.12.2024 18:41 Ответить
Моя психІка була нестійкою, але після просмотра цього відео стала стійкою .
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06.12.2024 15:45 Ответить
Оказывается, туловище таракана функционирует отдельно от головы на протяжении 9 дней, затем погибает от обезвоживания и отсутствия питательных веществ . Добивать надо .
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06.12.2024 15:49 Ответить
Хер тебе а не самовар, сказал орк жене и выдернул чеку
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06.12.2024 15:58 Ответить
пропал бєзвєсті
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06.12.2024 16:12 Ответить
Головне що з ладою
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06.12.2024 16:42 Ответить
Кацапский фарш .
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06.12.2024 16:16 Ответить
Просто насолода
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06.12.2024 16:17 Ответить
Що не кажи, а для цього потрібно мати мужність.
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06.12.2024 16:18 Ответить
Для цього потрібно бути на війні, а там мозк тупить, і ти готовий до всього. Особливо коли бачиш як страждають поранені. Коли був в афгані, то сам це відчував і був готовий до цього
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06.12.2024 16:40 Ответить
Не пояснюй... Все одно основна маса не зрозуміє... І це не їх вина... Просто мало хто чув несамовитй крик - "Добейте меня!!!"
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06.12.2024 19:10 Ответить
Не має там ніякої мужності , кацапи просто ******* .Зайва хромосома дається взнаки.
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06.12.2024 18:06 Ответить
Це не мужність, це дуже сильна , не виносна біль спонукала до самогубства . Хоча ,міг і хвилин 5 почекати , все одно сдох би від кровотечі .
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06.12.2024 21:49 Ответить
Добиває себе гранатою, а підірвати не пробував, так скоріше
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06.12.2024 16:36 Ответить
Молодець, правильний кацап. Щоб усі інші так робили було б чудово.
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06.12.2024 16:43 Ответить
все зробив по інстукціі ********
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06.12.2024 16:56 Ответить
Дроном добить надо - может на ложноножках перемещаться еще....
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06.12.2024 16:58 Ответить
Це так зробив на слід невдалого самогубства , якби положив на тулуб і відірвало руки - то не було чим підірвати себе ще раз ..
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06.12.2024 17:21 Ответить
Те,що залишилось,собаки доїдять!
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06.12.2024 17:50 Ответить
все зробив правильно - по методичці! молодець!залік здав!
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06.12.2024 17:58 Ответить
А такой мог біть красівий самавар... Еххх...
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06.12.2024 18:42 Ответить
Iнколи кацапи не такi вже й тупi, здаеться. 😫
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06.12.2024 18:51 Ответить
От дурбецало - міг би ще без ніг жити і жити - вокзал у москві - шикарне місце - гроші рікою.
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06.12.2024 19:01 Ответить
Для цього треба мать помічника з медичними знаннями - щоб правильно перетягнув обрубки ніг жгутами та вколов знеболююче. І через півтори години доставив на операційний стіл... А там такого нема...
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06.12.2024 19:12 Ответить
Я бачив шо санітара поруч нема. А був би такий резонанс.
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06.12.2024 19:15 Ответить
Пройшли часи, коли санітари йшли трохи не в бойових порядках атакуючих... Тепер "нема дурних" - під "дрони" підставляться... Крім того, читав, що у кацапів існує наказ - НАСТУПАТЬ! А невідкладну допомогу пораненим надавать лише після захоплення позицій противника... Тому вони розуміють, що - ФСЬО..."
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06.12.2024 19:22 Ответить
Так і є.
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06.12.2024 19:23 Ответить
Прийшло на пам'ять як правильно накладати жгут у таких випадках - рекомендації військових медиків - жгут накладається між 3 та 4 шийними позвонками.
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06.12.2024 19:53 Ответить
Ти знаєш - я з кожним днем все більше впевнююсь - "Ідіотів на світі набагато більше, ніж я собі уявляв..." ТАКУ "ху*ню" пишуть!!! Читаєш і думаєш: "НЕ було Інтернет - тільки близькі знали, який ти ідіот... Тепер ти сам про це заявляєш на весь світ..." Ти думаєш, багато хто зрозумів твій "стьоб"? Сумніваюся...
Сьогодні переписувався з кількома придурками... Мізків нема... Зате "гонору" - "повні штани"...
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06.12.2024 20:02 Ответить
Так воно і є. Мене в таких випадках надихають такі люди як Небітов. До речі - ось йього коментарі і до жгутів. Я підписан на йього відео на ютібі. Просто як капля роси у цьому безглуздому світі - яскрава людина - https://www.youtube.com/watch?v=QAm_hyjX-7Q&t=10s
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06.12.2024 20:33 Ответить
Не дивися Нєбітова... Херню городить... Залізь на "Крайній сектор" Цензора... Там пишуть ФРОНТОВИКИ... Спитай ЇХ про це... Там і бойовий медик є - який зараз воює... Я не хочу тебе "перевиховувать"... Поговори з ними...
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06.12.2024 20:51 Ответить
Я спілкуюсь з друзями з 79 та 36 Бригадами Миколаєва. Коли вони дома то можем взяти бутилочку та шашличок. Дякую за фронтовиків.
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06.12.2024 21:03 Ответить
правильное решенье !!!
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06.12.2024 19:40 Ответить
Був безлапий Ванька-кацап , а зараз невпізнані залишки об'єкта . Ладу самка не отримає )))
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06.12.2024 21:44 Ответить
Логіка москалопітека: відірвало ноги - життя нема, тому самоліквідуюся гранатою. А міг би просто витекти без самогубства
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06.12.2024 21:51 Ответить
біля голови? а, де там голова, її не було, тільки жопа.
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06.12.2024 22:44 Ответить
Молодец!
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07.12.2024 00:09 Ответить
Він знайшов те, що йому було дуже потрібно....а міг би зробити це десь там,вдома...
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07.12.2024 11:01 Ответить
 
 