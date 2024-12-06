УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7684 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
10 609 45

Окупант із відірваними ногами добиває себе гранатою. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому тяжко поранений на Донеччині окупант звів  рахунки із життям, підірвавши біля своєї голови гранату.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що росіянин втратив на полі бою ноги.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці через камеру БПЛА спостерігають за самогубством окупанта на полі бою: "Стреляйся быстрей! Он промазал! Да! За Россию нах#й!". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17337) самогубство (633)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+17
Моя психІка була нестійкою, але після просмотра цього відео стала стійкою .
показати весь коментар
06.12.2024 15:45
+13
Не факт. Без морды могут не выдать
показати весь коментар
06.12.2024 15:51
+13
Хер тебе а не самовар, сказал орк жене и выдернул чеку
показати весь коментар
06.12.2024 15:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Лада-калина семье обеспечена.
показати весь коментар
06.12.2024 15:43 Відповісти
Не факт. Без морды могут не выдать
показати весь коментар
06.12.2024 15:51 Відповісти
100%
показати весь коментар
06.12.2024 16:25 Відповісти
От-от... "Весь "пальтрет" испортился..."
показати весь коментар
06.12.2024 19:06 Відповісти
тому обличчя потрібно блюрить щоб орчий виводок не отримав жодної копійки
показати весь коментар
07.12.2024 12:37 Відповісти
Можуть свинки з'їсти і не буде тіла, той і машинки не буде 😃
показати весь коментар
06.12.2024 18:41 Відповісти
Моя психІка була нестійкою, але після просмотра цього відео стала стійкою .
показати весь коментар
06.12.2024 15:45 Відповісти
Оказывается, туловище таракана функционирует отдельно от головы на протяжении 9 дней, затем погибает от обезвоживания и отсутствия питательных веществ . Добивать надо .
показати весь коментар
06.12.2024 15:49 Відповісти
Хер тебе а не самовар, сказал орк жене и выдернул чеку
показати весь коментар
06.12.2024 15:58 Відповісти
пропал бєзвєсті
показати весь коментар
06.12.2024 16:12 Відповісти
Головне що з ладою
показати весь коментар
06.12.2024 16:42 Відповісти
Кацапский фарш .
показати весь коментар
06.12.2024 16:16 Відповісти
Просто насолода
показати весь коментар
06.12.2024 16:17 Відповісти
Що не кажи, а для цього потрібно мати мужність.
показати весь коментар
06.12.2024 16:18 Відповісти
Для цього потрібно бути на війні, а там мозк тупить, і ти готовий до всього. Особливо коли бачиш як страждають поранені. Коли був в афгані, то сам це відчував і був готовий до цього
показати весь коментар
06.12.2024 16:40 Відповісти
Не пояснюй... Все одно основна маса не зрозуміє... І це не їх вина... Просто мало хто чув несамовитй крик - "Добейте меня!!!"
показати весь коментар
06.12.2024 19:10 Відповісти
Не має там ніякої мужності , кацапи просто ******* .Зайва хромосома дається взнаки.
показати весь коментар
06.12.2024 18:06 Відповісти
Це не мужність, це дуже сильна , не виносна біль спонукала до самогубства . Хоча ,міг і хвилин 5 почекати , все одно сдох би від кровотечі .
показати весь коментар
06.12.2024 21:49 Відповісти
Добиває себе гранатою, а підірвати не пробував, так скоріше
показати весь коментар
06.12.2024 16:36 Відповісти
Молодець, правильний кацап. Щоб усі інші так робили було б чудово.
показати весь коментар
06.12.2024 16:43 Відповісти
все зробив по інстукціі ********
показати весь коментар
06.12.2024 16:56 Відповісти
Дроном добить надо - может на ложноножках перемещаться еще....
показати весь коментар
06.12.2024 16:58 Відповісти
Це так зробив на слід невдалого самогубства , якби положив на тулуб і відірвало руки - то не було чим підірвати себе ще раз ..
показати весь коментар
06.12.2024 17:21 Відповісти
Те,що залишилось,собаки доїдять!
показати весь коментар
06.12.2024 17:50 Відповісти
все зробив правильно - по методичці! молодець!залік здав!
показати весь коментар
06.12.2024 17:58 Відповісти
А такой мог біть красівий самавар... Еххх...
показати весь коментар
06.12.2024 18:42 Відповісти
Iнколи кацапи не такi вже й тупi, здаеться. 😫
показати весь коментар
06.12.2024 18:51 Відповісти
От дурбецало - міг би ще без ніг жити і жити - вокзал у москві - шикарне місце - гроші рікою.
показати весь коментар
06.12.2024 19:01 Відповісти
Для цього треба мать помічника з медичними знаннями - щоб правильно перетягнув обрубки ніг жгутами та вколов знеболююче. І через півтори години доставив на операційний стіл... А там такого нема...
показати весь коментар
06.12.2024 19:12 Відповісти
Я бачив шо санітара поруч нема. А був би такий резонанс.
показати весь коментар
06.12.2024 19:15 Відповісти
Пройшли часи, коли санітари йшли трохи не в бойових порядках атакуючих... Тепер "нема дурних" - під "дрони" підставляться... Крім того, читав, що у кацапів існує наказ - НАСТУПАТЬ! А невідкладну допомогу пораненим надавать лише після захоплення позицій противника... Тому вони розуміють, що - ФСЬО..."
показати весь коментар
06.12.2024 19:22 Відповісти
Так і є.
показати весь коментар
06.12.2024 19:23 Відповісти
Прийшло на пам'ять як правильно накладати жгут у таких випадках - рекомендації військових медиків - жгут накладається між 3 та 4 шийними позвонками.
показати весь коментар
06.12.2024 19:53 Відповісти
Ти знаєш - я з кожним днем все більше впевнююсь - "Ідіотів на світі набагато більше, ніж я собі уявляв..." ТАКУ "ху*ню" пишуть!!! Читаєш і думаєш: "НЕ було Інтернет - тільки близькі знали, який ти ідіот... Тепер ти сам про це заявляєш на весь світ..." Ти думаєш, багато хто зрозумів твій "стьоб"? Сумніваюся...
Сьогодні переписувався з кількома придурками... Мізків нема... Зате "гонору" - "повні штани"...
показати весь коментар
06.12.2024 20:02 Відповісти
Так воно і є. Мене в таких випадках надихають такі люди як Небітов. До речі - ось йього коментарі і до жгутів. Я підписан на йього відео на ютібі. Просто як капля роси у цьому безглуздому світі - яскрава людина - https://www.youtube.com/watch?v=QAm_hyjX-7Q&t=10s
показати весь коментар
06.12.2024 20:33 Відповісти
Не дивися Нєбітова... Херню городить... Залізь на "Крайній сектор" Цензора... Там пишуть ФРОНТОВИКИ... Спитай ЇХ про це... Там і бойовий медик є - який зараз воює... Я не хочу тебе "перевиховувать"... Поговори з ними...
показати весь коментар
06.12.2024 20:51 Відповісти
Я спілкуюсь з друзями з 79 та 36 Бригадами Миколаєва. Коли вони дома то можем взяти бутилочку та шашличок. Дякую за фронтовиків.
показати весь коментар
06.12.2024 21:03 Відповісти
правильное решенье !!!
показати весь коментар
06.12.2024 19:40 Відповісти
Був безлапий Ванька-кацап , а зараз невпізнані залишки об'єкта . Ладу самка не отримає )))
показати весь коментар
06.12.2024 21:44 Відповісти
Логіка москалопітека: відірвало ноги - життя нема, тому самоліквідуюся гранатою. А міг би просто витекти без самогубства
показати весь коментар
06.12.2024 21:51 Відповісти
біля голови? а, де там голова, її не було, тільки жопа.
показати весь коментар
06.12.2024 22:44 Відповісти
Молодец!
показати весь коментар
07.12.2024 00:09 Відповісти
Він знайшов те, що йому було дуже потрібно....а міг би зробити це десь там,вдома...
показати весь коментар
07.12.2024 11:01 Відповісти
 
 