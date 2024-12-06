Окупант із відірваними ногами добиває себе гранатою. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому тяжко поранений на Донеччині окупант звів рахунки із життям, підірвавши біля своєї голови гранату.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що росіянин втратив на полі бою ноги.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці через камеру БПЛА спостерігають за самогубством окупанта на полі бою: "Стреляйся быстрей! Он промазал! Да! За Россию нах#й!". ВIДЕО