Окупант із відірваними ногами добиває себе гранатою. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому тяжко поранений на Донеччині окупант звів рахунки із життям, підірвавши біля своєї голови гранату.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що росіянин втратив на полі бою ноги.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+17 Эмирский бухарь
показати весь коментар06.12.2024 15:45
+13 Pavel Bortsevych
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+13 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар06.12.2024 15:58
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Сьогодні переписувався з кількома придурками... Мізків нема... Зате "гонору" - "повні штани"...