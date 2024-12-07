Росіяни атакували Нікопольщину дронами-камікадзе, важкою артилерією, "Градом": пошкоджено 5 будинків, авто й інфраструктура. ФОТОрепортаж

Упродовж 7 грудня російські війська атакували Нікопольський район Дніпропетровської області дронами-камікадзе, важкою артилерією, "Градом".

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Протягом дня ворог бив по Нікопольщині дронами-камікадзе, важкою артилерією, "Градом". Тероризував райцентр, Марганецьку, Покровську, Мирівську і Червоногригорівську громади", - написав він.

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Як зазначається, сталося дві пожежі, які рятувальники приборкали. Пошкоджені 5 приватних будинків, 2 господарські споруди, ще одна – знищена. Потрощені 2 легковики та вантажівка. Понівечені інфраструктура, АЗС, лінія електропередач, газогони.

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