Росіяни атакували Нікопольщину дронами-камікадзе, важкою артилерією, "Градом": пошкоджено 5 будинків, авто й інфраструктура. ФОТОрепортаж
Упродовж 7 грудня російські війська атакували Нікопольський район Дніпропетровської області дронами-камікадзе, важкою артилерією, "Градом".
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
"Протягом дня ворог бив по Нікопольщині дронами-камікадзе, важкою артилерією, "Градом". Тероризував райцентр, Марганецьку, Покровську, Мирівську і Червоногригорівську громади", - написав він.
Як зазначається, сталося дві пожежі, які рятувальники приборкали. Пошкоджені 5 приватних будинків, 2 господарські споруди, ще одна – знищена. Потрощені 2 легковики та вантажівка. Понівечені інфраструктура, АЗС, лінія електропередач, газогони.
Люди не постраждали, додали в ОВА
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показати весь коментар07.12.2024 19:43 Відповісти Мені подобається 0
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