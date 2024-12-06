Дві людини постраждали внаслідок ворожих обстрілів Нікопольщини, пошкоджено будинки, інфраструктуру, магазин, гаражі та ЛЕП. ФОТОрепортаж
Упродовж дня 6 грудня російські війська атакували Нікопольський район Дніпропетровської області дронами-камікадзе, артилерією та скидали боєприпаси з БпЛА.
Про наслідки російських атак розповів голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
Так, під ворожими ударами перебували Нікополь, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська та Покровська громади.
Повідомляється, що постраждали двоє чоловіків – 57 та 79 років, вони лікуватимуться амбулаторно.
Також унаслідок обстрілів пошкоджені 13 приватних будинків, 7 господарських споруд, 5 гаражів, 3 легковики. Понівечені й авто харчового підприємства та службова машина ДСНС. Побиті кілька десятків сонячних панелей, інфраструктура, магазин. Понівечені лінії електропередач.
Атаки на Криворізький район
За даними голови ОВА, Криворіжжя, окрім ракетної атаки, пережило удар дроном-камікадзе. Окупанти поцілили безпілотником по Грушівській громаді. Пошкоджена інфраструктура. Люди вціліли.
У Кривому Розі, за оновленими даними, 17 постраждалих. З них 8 – госпіталізовані.
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