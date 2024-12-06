Дві людини постраждали внаслідок ворожих обстрілів Нікопольщини, пошкоджено будинки, інфраструктуру, магазин, гаражі та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 6 грудня російські війська атакували Нікопольський район Дніпропетровської області дронами-камікадзе, артилерією та скидали боєприпаси з БпЛА.

Про наслідки російських атак розповів голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Так, під ворожими ударами перебували Нікополь, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська та Покровська громади.



Повідомляється, що постраждали двоє чоловіків – 57 та 79 років, вони лікуватимуться амбулаторно.

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Також унаслідок обстрілів пошкоджені 13 приватних будинків, 7 господарських споруд, 5 гаражів, 3 легковики. Понівечені й авто харчового підприємства та службова машина ДСНС. Побиті кілька десятків сонячних панелей, інфраструктура, магазин. Понівечені лінії електропередач.

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Атаки на Криворізький район

За даними голови ОВА, Криворіжжя, окрім ракетної атаки, пережило удар дроном-камікадзе. Окупанти поцілили безпілотником по Грушівській громаді. Пошкоджена інфраструктура. Люди вціліли.

У Кривому Розі, за оновленими даними, 17 постраждалих. З них 8 – госпіталізовані.

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