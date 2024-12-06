Два человека пострадали вследствие вражеских обстрелов Никопольщины, повреждены дома, инфраструктура, магазин, гаражи и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 6 декабря российские войска атаковали Никопольский район Днепропетровской области дронами-камикадзе, артиллерией и сбрасывали боеприпасы с БпЛА.

О последствиях российских атак рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

В частности, под вражескими ударами находились Никополь, Марганецкая, Мировская, Червоногригорьевская и Покровская громады.



Сообщается, что пострадали двое мужчин - 57 и 79 лет, они будут лечиться амбулаторно.

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Также в результате обстрелов повреждены 13 частных домов, 7 хозяйственных построек, 5 гаражей, 3 легковушки. Повреждены и авто пищевого предприятия и служебная машина ГСЧС. Разбиты несколько десятков солнечных панелей, инфраструктура, магазин. Повреждены линии электропередач.

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Атаки на Криворожский район

По данным главы ОВА, Криворожье, кроме ракетной атаки, пережило удар дроном-камикадзе. Оккупанты попали беспилотником по Грушевской громаде. Повреждена инфраструктура. Люди целы.

В Кривом Роге, по обновленным данным, 17 пострадавших. Из них 8 - госпитализированы.

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