Удар РФ по Кривому Рогу: двое погибших, 16 пострадавших, среди них – ребенок. ФОТОрепортаж (обновлено)

В результате российского ракетного удара по Кривому Рогу 6 декабря есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил председатель ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"В Кривом Роге двое погибших. И, предварительно, 8 пострадавших. Из них половина - госпитализированы в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.

Отмечается, что один человек не выходит на связь. Спасатели обследуют разбитое здание.

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Напомним, ранее сообщалось, что 6 декабря враг попал ракетой по Кривому Рогу, повреждено админздание.

Среди пострадавших - 6-летний мальчик, он в больнице в состоянии средней тяжести.

Обновленная информация по состоянию на 18:00

"Предварительно известно о тринадцати пострадавших, из них один ребенок. Четверо человек госпитализированы в состоянии средней тяжести в больницы", - сообщили в ГСЧС.

Спасатели продолжают обследовать поврежденное здание.

На месте работают 40 спасателей и 10 единиц техники.

В ГСЧС также показали первые последствия ракетного удара РФ по городу.

Обновлено 18:50

Позже в ГСЧС уточнили, что в результате удара РФ по Кривому Рогу погибли 2 человека, еще 16 пострадали (из них 1 ребенок). Под завалами, вероятно, находится 1 человек.

Также разрушено трехэтажное здание, повреждены жилые дома и автомобили.







