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Новости Война
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Удар РФ по Кривому Рогу: двое погибших, 16 пострадавших, среди них – ребенок. ФОТОрепортаж (обновлено)

Наслідки ракетного удару РФ по Кривому Рогу 6 грудня

В результате российского ракетного удара по Кривому Рогу 6 декабря есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил председатель ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

Кривом Роге двое погибших. И, предварительно, 8 пострадавших. Из них половина - госпитализированы в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.

Отмечается, что один человек не выходит на связь. Спасатели обследуют разбитое здание.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг ударил по Кривому Рогу: погиб мужчина, есть пострадавшие, среди них - 6-летний ребенок (обновлено)

Напомним, ранее сообщалось, что 6 декабря враг попал ракетой по Кривому Рогу, повреждено админздание.

Среди пострадавших - 6-летний мальчик, он в больнице в состоянии средней тяжести.

Обновленная информация по состоянию на 18:00

"Предварительно известно о тринадцати пострадавших, из них один ребенок. Четверо человек госпитализированы в состоянии средней тяжести в больницы", - сообщили в ГСЧС.

Спасатели продолжают обследовать поврежденное здание.

На месте работают 40 спасателей и 10 единиц техники.

В ГСЧС также показали первые последствия ракетного удара РФ по городу.

Обновлено 18:50

Позже в ГСЧС уточнили, что в результате удара РФ по Кривому Рогу погибли 2 человека, еще 16 пострадали (из них 1 ребенок). Под завалами, вероятно, находится 1 человек.

Также разрушено трехэтажное здание, повреждены жилые дома и автомобили.

Наслідки ракетного удару РФ по Кривому Рогу 6 грудня
Наслідки ракетного удару РФ по Кривому Рогу 6 грудня
Наслідки ракетного удару РФ по Кривому Рогу 6 грудня
Наслідки ракетного удару РФ по Кривому Рогу 6 грудня

Автор: 

Кривой Рог (1399) обстрел (26995) Днепропетровская область (3922)


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Топ комментарии
+14
Проклята темна істота ботексна.
Кара небесна буде для всіх хто вбиває українців!
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06.12.2024 17:51
+9
Будь ти проклята рашиська орда і народ цього злочинного терористичного утворення під назвою рф.
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06.12.2024 18:08
+8
Кара небесна - це справедливо. А ще справедливіше буде організувати мацкало-ублюдкам пекло тут, на землі. В т. ч. для цивільних, каториє внєпалітікі, "йанавибаринєхажу".
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06.12.2024 18:27
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Проклята темна істота ботексна.
Кара небесна буде для всіх хто вбиває українців!
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06.12.2024 17:51 Ответить
Кара небесна - це справедливо. А ще справедливіше буде організувати мацкало-ублюдкам пекло тут, на землі. В т. ч. для цивільних, каториє внєпалітікі, "йанавибаринєхажу".
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06.12.2024 18:27 Ответить
Помста Зеленському ? Чи його кришування ? От цікаво. Як же дізнатись, трясця ?
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06.12.2024 18:01 Ответить
російський теракт
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06.12.2024 18:14 Ответить
Будь ти проклята рашиська орда і народ цього злочинного терористичного утворення під назвою рф.
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06.12.2024 18:08 Ответить
Пыня все время атакует малую родину вавы, неужели вава не может в десять раз мстительней вальнуть по малой родине пыни с медедом. Чи мстительность есть тока к М.Звiробiй и С.Федыне?
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06.12.2024 21:44 Ответить
 
 