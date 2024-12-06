Удар РФ по Кривому Рогу: двое погибших, 16 пострадавших, среди них – ребенок. ФОТОрепортаж (обновлено)
В результате российского ракетного удара по Кривому Рогу 6 декабря есть погибшие и раненые.
Об этом сообщил председатель ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
"В Кривом Роге двое погибших. И, предварительно, 8 пострадавших. Из них половина - госпитализированы в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.
Отмечается, что один человек не выходит на связь. Спасатели обследуют разбитое здание.
Напомним, ранее сообщалось, что 6 декабря враг попал ракетой по Кривому Рогу, повреждено админздание.
Среди пострадавших - 6-летний мальчик, он в больнице в состоянии средней тяжести.
Обновленная информация по состоянию на 18:00
"Предварительно известно о тринадцати пострадавших, из них один ребенок. Четверо человек госпитализированы в состоянии средней тяжести в больницы", - сообщили в ГСЧС.
Спасатели продолжают обследовать поврежденное здание.
На месте работают 40 спасателей и 10 единиц техники.
В ГСЧС также показали первые последствия ракетного удара РФ по городу.
Обновлено 18:50
Позже в ГСЧС уточнили, что в результате удара РФ по Кривому Рогу погибли 2 человека, еще 16 пострадали (из них 1 ребенок). Под завалами, вероятно, находится 1 человек.
Также разрушено трехэтажное здание, повреждены жилые дома и автомобили.
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