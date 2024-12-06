Враг ударил по Кривому Рогу: погиб мужчина, есть пострадавшие, среди них – 6-летний ребенок (обновлено)

Днем 6 декабря в Кривом Роге прогремели взрывы, враг запустил ракету.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на командование Воздушных Сил.

"Ракета на Кривой Рог", - говорится в сообщении.

Позже корреспонденты Общественного сообщили о звуках взрывов в городе.

В 15:58 была объявлена угроза применения баллистического вооружения из Крыма.

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Обновлено в 17:00

"Враг попал по Кривому Рогу. По предварительным данным, повреждено админздание. Информацию уточняем", - сообщил позже руководитель ОВА Сергей Лысак.

"Из-за удара по Кривому Рогу погиб мужчина. Есть и пострадавшие, среди них - 6-летний ребенок. Мальчик в больнице в состоянии средней тяжести", - уточнили в ОВА.