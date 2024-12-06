Враг ударил по Кривому Рогу: погиб мужчина, есть пострадавшие, среди них – 6-летний ребенок (обновлено)
Днем 6 декабря в Кривом Роге прогремели взрывы, враг запустил ракету.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на командование Воздушных Сил.
"Ракета на Кривой Рог", - говорится в сообщении.
Позже корреспонденты Общественного сообщили о звуках взрывов в городе.
В 15:58 была объявлена угроза применения баллистического вооружения из Крыма.
Обновлено в 17:00
"Враг попал по Кривому Рогу. По предварительным данным, повреждено админздание. Информацию уточняем", - сообщил позже руководитель ОВА Сергей Лысак.
"Из-за удара по Кривому Рогу погиб мужчина. Есть и пострадавшие, среди них - 6-летний ребенок. Мальчик в больнице в состоянии средней тяжести", - уточнили в ОВА.
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віктор федорович #394174
показать весь комментарий06.12.2024 16:36 Ответить Мне нравится 0
Віталій #584752
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Ігор Кравчук #596624
показать весь комментарий06.12.2024 17:10 Ответить Мне нравится 0
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