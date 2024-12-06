Ворог вдарив по Кривому Рогу: загинув чоловік, є постраждалі, серед них - 6-річна дитина (оновлено)
Вдень 6 грудня у Кривому Розі пролунали вибухи, Ворог запустив ракету.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на командування Повітряних Сил.
"Ракета на Кривий Ріг", - йдеться у повідомленні.
Пізніше кореспонденти Суспільного повідомили про звуки вибухів у місті.
О 15:58 була оголошена загроза застосування балістичного озброєння з Криму.
Оновлено о 17:00
"Ворог поцілив по Кривому Рогу. За попередніми даними, пошкоджена адмінбудівля. Інформацію уточнюємо", - повідомив пізніше керівник ОВА Сергій Лисак.
"Через удар по Кривому Рогу загинув чоловік. Є й постраждалі, серед них – 6-річна дитина. Хлопчик в лікарні в стані середньої тяжкості", - уточнили в ОВА.
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віктор федорович #394174
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