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Новини Війна
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Удар РФ по Кривому Рогу: двоє загиблих, 19 постраждалих, серед них - дитина. ФОТОрепортаж (оновлено)

Наслідки ракетного удару РФ по Кривому Рогу 6 грудня

Унаслідок російського ракетного удару по Кривому Рогу 6 грудня є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Кривому Розі двоє загиблих. І, попередньо, 8 постраждалих. З них половина – госпіталізовані в стані середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що одна людина не виходить на зв'язок. Рятувальники обстежують потрощену будівлю.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 6 грудня ворог поцілив ракетою по Кривому Рогу, пошкоджена адмінбудівля.

Серед постраждалих - 6-річний хлопчик, він в лікарні в стані середньої тяжкості.

Оновлена інформація станом на 18:00

"Попередньо відомо про тринадцять постраждалих, з них одна дитина. Четверо людей госпіталізовані у стані середньої тяжкості до лікарень", - повідомили у ДСНС.

Рятувальники продовжують обстежувати пошкоджену будівлю.

На місці працюють 40 рятувальників і 10 одиниць техніки.

У ДСНС також показали перші наслідки ракетного удару РФ по місту.

Оновлено 18:50

Пізніше у ДСНС уточнили, що внаслідок удару РФ по Кривому Рогу загинули 2 особи, ще 16 постраждали (з них 1 дитина). Під завалами, ймовірно, перебуває 1 особа.

Також зруйновано триповерхову будівлю, пошкоджено житлові будинки та автомобілі.

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Оновлена інформація станом на 19:30

Унаслідок атаки Кривого Рогу постраждало 19 людей, 8 з них - в лікарні, повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"На зараз двоє загиблих - загинули чоловіки 40 та 69 років. Співчуття рідним та близьким… Також 19 постраждалих. У лікарні перебувають 8 поранених, у тому числі хлопчик 6 років. Стан середньої тяжкості", - написав він.

За наявною на зараз інформацією внаслідок ворожого удару пошкоджено адміністративну будівлю, шість багатоквартирних будинків, п'ять приватних будинків. Ці цифри можуть зрости, наслідки ще уточнюються, шляхом обходу, додав Вілкул.

У місті розгорнуто Штаб допомоги людям. Штаб працюватиме сьогодні всю ніч та завтра до 17.00. Допомога буде надана усім, хто того потребує. Робота триватиме до повної ліквідації наслідків.

Наслідки ракетного удару РФ по Кривому Рогу 6 грудня
Наслідки ракетного удару РФ по Кривому Рогу 6 грудня
Наслідки ракетного удару РФ по Кривому Рогу 6 грудня
Наслідки ракетного удару РФ по Кривому Рогу 6 грудня

Автор: 

Кривий Ріг (1358) обстріл (28428) Дніпропетровська область (3716)


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Топ коментарі
+14
Проклята темна істота ботексна.
Кара небесна буде для всіх хто вбиває українців!
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06.12.2024 17:51
+9
Будь ти проклята рашиська орда і народ цього злочинного терористичного утворення під назвою рф.
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06.12.2024 18:08
+8
Кара небесна - це справедливо. А ще справедливіше буде організувати мацкало-ублюдкам пекло тут, на землі. В т. ч. для цивільних, каториє внєпалітікі, "йанавибаринєхажу".
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06.12.2024 18:27
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Проклята темна істота ботексна.
Кара небесна буде для всіх хто вбиває українців!
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06.12.2024 17:51 Відповісти
Кара небесна - це справедливо. А ще справедливіше буде організувати мацкало-ублюдкам пекло тут, на землі. В т. ч. для цивільних, каториє внєпалітікі, "йанавибаринєхажу".
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06.12.2024 18:27 Відповісти
Помста Зеленському ? Чи його кришування ? От цікаво. Як же дізнатись, трясця ?
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06.12.2024 18:01 Відповісти
російський теракт
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06.12.2024 18:14 Відповісти
Будь ти проклята рашиська орда і народ цього злочинного терористичного утворення під назвою рф.
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06.12.2024 18:08 Відповісти
Пыня все время атакует малую родину вавы, неужели вава не может в десять раз мстительней вальнуть по малой родине пыни с медедом. Чи мстительность есть тока к М.Звiробiй и С.Федыне?
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06.12.2024 21:44 Відповісти
 
 