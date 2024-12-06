Удар РФ по Кривому Рогу: двоє загиблих, 19 постраждалих, серед них - дитина. ФОТОрепортаж (оновлено)

Унаслідок російського ракетного удару по Кривому Рогу 6 грудня є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"У Кривому Розі двоє загиблих. І, попередньо, 8 постраждалих. З них половина – госпіталізовані в стані середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що одна людина не виходить на зв'язок. Рятувальники обстежують потрощену будівлю.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 6 грудня ворог поцілив ракетою по Кривому Рогу, пошкоджена адмінбудівля.

Серед постраждалих - 6-річний хлопчик, він в лікарні в стані середньої тяжкості.

Оновлена інформація станом на 18:00

"Попередньо відомо про тринадцять постраждалих, з них одна дитина. Четверо людей госпіталізовані у стані середньої тяжкості до лікарень", - повідомили у ДСНС.

Рятувальники продовжують обстежувати пошкоджену будівлю.

На місці працюють 40 рятувальників і 10 одиниць техніки.

У ДСНС також показали перші наслідки ракетного удару РФ по місту.

Оновлено 18:50

Пізніше у ДСНС уточнили, що внаслідок удару РФ по Кривому Рогу загинули 2 особи, ще 16 постраждали (з них 1 дитина). Під завалами, ймовірно, перебуває 1 особа.

Також зруйновано триповерхову будівлю, пошкоджено житлові будинки та автомобілі.

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Оновлена інформація станом на 19:30

Унаслідок атаки Кривого Рогу постраждало 19 людей, 8 з них - в лікарні, повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"На зараз двоє загиблих - загинули чоловіки 40 та 69 років. Співчуття рідним та близьким… Також 19 постраждалих. У лікарні перебувають 8 поранених, у тому числі хлопчик 6 років. Стан середньої тяжкості", - написав він.

За наявною на зараз інформацією внаслідок ворожого удару пошкоджено адміністративну будівлю, шість багатоквартирних будинків, п'ять приватних будинків. Ці цифри можуть зрости, наслідки ще уточнюються, шляхом обходу, додав Вілкул.

У місті розгорнуто Штаб допомоги людям. Штаб працюватиме сьогодні всю ніч та завтра до 17.00. Допомога буде надана усім, хто того потребує. Робота триватиме до повної ліквідації наслідків.







