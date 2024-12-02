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Підрозділи ППО збили 3 керовані авіаційні ракети, якими РФ атакувала Кривий Ріг, - Повітряні сили

ППО збила 3 російські ракети

Ввечері 2 грудня ППО збили 3 російські ракети Х-59/69, якими рашисти атакували Кривий Ріг.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних сил.

"О 17.30 та 19.30 2 грудня 2024 року російська тактична авіація завдала удару по місту Кривий Ріг Дніпропетровської області трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із літаків Су-34 та Су-57", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що всі три ракети було збито протиповітряною обороною повітряного командування "Схід".  

Раніше повідомлялось, що внаслідок атаки на Криворізький район поранено двох чоловіків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина у грудні передасть Україні шосту систему ППО IRIS-T та пускові установки для Patriot, - Шольц

Автор: 

Кривий Ріг (1348) ППО (3153) ракети (4008) Повітряні сили (2601) Дніпропетровська область (3678)


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02.12.2024 21:01 Відповісти
Слава ЗСУ!
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02.12.2024 21:02 Відповісти
Це вже рiвень!
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02.12.2024 21:52 Відповісти
Кривий Ріг...Запорізької області?!
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02.12.2024 22:06 Відповісти
Я теж приторчав 😂 оце освічені люди сидять десь на підготовці новин
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02.12.2024 23:38 Відповісти
 
 