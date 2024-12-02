Підрозділи ППО збили 3 керовані авіаційні ракети, якими РФ атакувала Кривий Ріг, - Повітряні сили
Ввечері 2 грудня ППО збили 3 російські ракети Х-59/69, якими рашисти атакували Кривий Ріг.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних сил.
"О 17.30 та 19.30 2 грудня 2024 року російська тактична авіація завдала удару по місту Кривий Ріг Дніпропетровської області трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із літаків Су-34 та Су-57", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що всі три ракети було збито протиповітряною обороною повітряного командування "Схід".
Раніше повідомлялось, що внаслідок атаки на Криворізький район поранено двох чоловіків.
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Grigoriy1959 #595881
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