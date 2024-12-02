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Подразделения ПВО сбили 3 управляемые авиационные ракеты, которыми РФ атаковала Кривой Рог, - Воздушные силы

ППО збила 3 російські ракети

Вечером 2 декабря ПВО сбили 3 российские ракеты Х-59/69, которыми рашисты атаковали Кривой Рог.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил.

"В 17.30 и 19.30 2 декабря 2024 года российская тактическая авиация нанесла удар по городу Кривой Рог Днепропетровской области тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 с самолетов Су-34 и Су-57", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все три ракеты были сбиты противовоздушной обороной воздушного командования "Схід".

Ранее сообщалось, что в результате атаки на Криворожский район ранены двое мужчин.

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Автор: 

Кривой Рог (1403) ПВО (2739) ракеты (3567) Воздушные силы (2285) Днепропетровская область (3942)


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02.12.2024 21:01 Ответить
Слава ЗСУ!
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02.12.2024 21:02 Ответить
Це вже рiвень!
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02.12.2024 21:52 Ответить
Кривий Ріг...Запорізької області?!
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02.12.2024 22:06 Ответить
Я теж приторчав 😂 оце освічені люди сидять десь на підготовці новин
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02.12.2024 23:38 Ответить
 
 