Подразделения ПВО сбили 3 управляемые авиационные ракеты, которыми РФ атаковала Кривой Рог, - Воздушные силы

Вечером 2 декабря ПВО сбили 3 российские ракеты Х-59/69, которыми рашисты атаковали Кривой Рог.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил.

"В 17.30 и 19.30 2 декабря 2024 года российская тактическая авиация нанесла удар по городу Кривой Рог Днепропетровской области тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 с самолетов Су-34 и Су-57", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все три ракеты были сбиты противовоздушной обороной воздушного командования "Схід".

Ранее сообщалось, что в результате атаки на Криворожский район ранены двое мужчин.

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