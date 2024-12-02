Подразделения ПВО сбили 3 управляемые авиационные ракеты, которыми РФ атаковала Кривой Рог, - Воздушные силы
Вечером 2 декабря ПВО сбили 3 российские ракеты Х-59/69, которыми рашисты атаковали Кривой Рог.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил.
"В 17.30 и 19.30 2 декабря 2024 года российская тактическая авиация нанесла удар по городу Кривой Рог Днепропетровской области тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 с самолетов Су-34 и Су-57", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все три ракеты были сбиты противовоздушной обороной воздушного командования "Схід".
Ранее сообщалось, что в результате атаки на Криворожский район ранены двое мужчин.
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Grigoriy1959 #595881
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Ivan Ivan #403337
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