72-га ОМБр отримала від громади Білої Церкви 20 пікапів Toyota. ФОТО
Громада Білої Церкви придбала та передала 20 пікапів Toyota Hilux 72-й окремій механізованій бригаді ЗСУ імені Чорних Запорожців.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Підслухно в БЦ".
Також спільними зусиллями з громадами Київщини були придбані та передані - вантажівки MAN, FPV-дрони, Мавіки 3T, системи РЕБ.
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Це свідчить, що мер не тирить кошти громади на укладання тротуарній плитці.