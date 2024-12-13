72-га ОМБр отримала від громади Білої Церкви 20 пікапів Toyota. ФОТО

Громада Білої Церкви придбала та передала 20 пікапів Toyota Hilux 72-й окремій механізованій бригаді ЗСУ імені Чорних Запорожців.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Підслухно в БЦ".

Також спільними зусиллями з громадами Київщини були придбані та передані - вантажівки MAN, FPV-дрони, Мавіки 3T, системи РЕБ.







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