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Біла Церква (140) Київська область (3801) 72 окрема механізована бригада (234) Білоцерківський район (2) війна в Україні (1102)

72-га ОМБр отримала від громади Білої Церкви 20 пікапів Toyota. ФОТО

Громада Білої Церкви придбала та передала 20 пікапів Toyota Hilux 72-й окремій механізованій бригаді ЗСУ  імені Чорних Запорожців.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Підслухно в БЦ".

автівки для 72 бригади від громади Білої Церкви

Також спільними зусиллями з громадами Київщини були придбані та передані - вантажівки MAN, FPV-дрони, Мавіки 3T, системи РЕБ.

пікапи для 72 бригади
пікапи для 72 бригади
пікапи для 72 бригади

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автівки для 72 бригади від громади Білої Церкви

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Подяка Білій Церкві!
Це свідчить, що мер не тирить кошти громади на укладання тротуарній плитці.
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13.12.2024 17:02 Відповісти
Гарно!
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13.12.2024 17:05 Відповісти
Техника хорошая! Теперь нужно мобилизировать как можно больше АбуБандитов что бы они не оставались в тылу и не терроризировали украинцев наркотиками и организованной преступностью, а в штурмовых подразделениях им самое место с их то горячим темпераментом!
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13.12.2024 18:06 Відповісти
 
 