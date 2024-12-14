По всій Україні була тривога через зліт ворожого МіГ-31К (оновлено)

Зранку 14 грудня 2024 року у Києві та низці регіонів оголошували повітряну тривогу. О 9.56 було оголошено відбій загрози.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Станом на 9.20 карта повітряних тривог була така:

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О 9.28 тривога поширилася на всю територію України через зліт ворожого МіГ-31К.

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За даними Повітряних сил, тривогу оголошено через загрозу застосування балістичного озброєння із північного сходу.