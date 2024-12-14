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Повітряні сили (2337) повітряна тривога (797) балістичні ракети (355)

По всій Україні була тривога через зліт ворожого МіГ-31К (оновлено)

Зранку 14 грудня 2024 року у Києві та низці регіонів оголошували повітряну тривогу. О 9.56 було оголошено відбій загрози.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Станом на 9.20 карта повітряних тривог була така: 

повітряна тривога 14 грудня

Оновлена інформація

О 9.28 тривога поширилася на всю територію України через зліт ворожого МіГ-31К.

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За даними Повітряних сил, тривогу оголошено через загрозу застосування балістичного озброєння із північного сходу.

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Топ коментарі
+1
Москалі активізували знищення енергетики України,коли похолодання.А що Україна?((Напевно як погасне остання лампочка не й@бнуть по москальській енергетиці(Плани перемоги,стійкості не включають в себе заподіяння шкоди енергетиці москалів,бо це ж прастиє люді,нєвінниє,обмануті(((надія на Рудого й не майоліка,а зараз гасне все швидше,як світло в оселях українців(((А квартальщики в військовому строю катаються по світу з планом капітуляції,пунктів -поступок в якому все більше і більше,а ***** лиш сміється та дописує нові параграфи до плану його перемоги(((
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14.12.2024 09:41
+1
"..... не вистачає контрбалістичного удару по місцю пуску із південного заходу!
Зеленський! Умеров! Де "Нептуни"?

так був би не жарт?
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14.12.2024 09:45
+1
Це сумне, але правильне питання.
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14.12.2024 09:47
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..... не вистачає контрбалістичного удару по місцю пуску із південного заходу!
Трамп - де Томагавки?
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14.12.2024 09:29 Відповісти
Від трампа "томагавки"?! Невдалий жарт...
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14.12.2024 09:34 Відповісти
"..... не вистачає контрбалістичного удару по місцю пуску із південного заходу!
Зеленський! Умеров! Де "Нептуни"?

так був би не жарт?
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14.12.2024 09:45 Відповісти
Це сумне, але правильне питання.
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14.12.2024 09:47 Відповісти
Москалі активізували знищення енергетики України,коли похолодання.А що Україна?((Напевно як погасне остання лампочка не й@бнуть по москальській енергетиці(Плани перемоги,стійкості не включають в себе заподіяння шкоди енергетиці москалів,бо це ж прастиє люді,нєвінниє,обмануті(((надія на Рудого й не майоліка,а зараз гасне все швидше,як світло в оселях українців(((А квартальщики в військовому строю катаються по світу з планом капітуляції,пунктів -поступок в якому все більше і більше,а ***** лиш сміється та дописує нові параграфи до плану його перемоги(((
показати весь коментар
14.12.2024 09:41 Відповісти
Порівняйте площу України і можливості України, та площу і можливості росії.
росія нас досі повністю вирубати не спромоглась.
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14.12.2024 10:39 Відповісти
Якби у вечірніх відосика Зе казав так : " сьогодні москалі знищили стільки то підстанцій ,лепів...завтра в нас короткий план знищити таку саму кількість їхніх...".Навіть якщо б це було лиш в радіусі досяжності ЗСУ,то це спровокувало б якийсь дискомфорт для ,наприклад,шофера бензозаправника,котрий мав би вести паливо на військовий аеродром(А там льотчик запізнився,бо не було світла,і довго збирав дітей до школи,а ліфт непрацював,а тролейбус також,а опалення стало...і таких історій можна уявити мільйони(А мільйони внутрішньопереміщених в рашці це були б гірше мільйонів сірійців в Німеччині((Але ж ні((На що сподівається наша влада?((((
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14.12.2024 11:39 Відповісти
За даними осінтерів, кількість пусків КАБів після дозволу наносити удари західною зброєю впала вдвічі одразу після ударів по декільком летовищам. Ось це набагато цінніше, ніж півдня без світла у одній дєрєвнє.
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14.12.2024 11:46 Відповісти
От все думаю: звідки це Україна так швидко отримує дані про зліт кацапьких літаків. Як мені не зраджує память, у 2022-му роців "волонтер усіх світів і націй" Сирьожа Притула казав, що він купив супутник (геодезичний супутник) для ЗСУ, бо американці постачають супутникові дані для ЗСУ з затримкою у 2 дні. Так от вам і результати Сирьожиного супутника, а тут дехто ( ну і я) сумнівались у ефективності цього металобрухту (тут ще виникає запитання, чи дійсно цей металобрухт був ще й куплений. Аудит в космосі не проведеш. Це "сделка веков". Усі олігархи усіх віків і країн - це дітки ясельної групи дитсадку в порівнянні до Сирьожи-волонтера).
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14.12.2024 17:08 Відповісти
 
 